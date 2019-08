Arrêt Jordan pour Catania: Lebel veut continuer à améliorer le système

La ministre de la Justice, Sonia Lebel, a réitéré vendredi que son ministère travaille à améliorer la situation dans le système de justice, au lendemain du retrait de près de 1000 accusations contre l'entreprise en construction Frank Catania et ses administrateurs.

Le bureau de la ministre a indiqué, par courriel, être conscient que ce genre de décision peut miner la confiance des Québécois vis-à-vis du réseau de justice.

«Depuis l’arrêt Jordan (rendu en juillet 2016), les délais de traitement des dossiers en matière criminelle et pénale ont été réduits. Toutefois, les efforts en ce sens doivent être poursuivis afin d’éviter que des dossiers fassent l’objet d’arrêt des procédures pour délais déraisonnables», a reconnu le bureau de Mme Lebel, tout en rappelant que 69 nouveaux postes de procureurs ont été créés pour accélérer le traitement des dossiers.

Jeudi, la juge Magali Lepage a approuvé une requête déposée par Frank Catania et ses administrateurs pour faire interrompre les procédures judiciaires en cours depuis 5 ans, en vertu de l'arrêt Jordan, a rapporté «Le Devoir».

L'entrepreneur Pablo Catania et les dirigeants de l'entreprise, André Fortin, Pasquale Fedele, David Chartrand, Martin D’Aoust et Pascal Patrice, s'exposaient à des amendes minimales de 12,5 millions $ et à des peines d'emprisonnement, à la suite d'accusations pour des remboursements de taxes illégaux entre 2005 et 2009.

Le groupe faisait face à un total de 989 chefs d'accusation depuis 2013. Or, comme le procès n'avait toujours pas débuté en octobre 2018, les accusés avaient déposé une requête pour faire annuler les procédures, en évoquant un délai déraisonnable.

Rappelons que depuis l'arrêt Jordan, le délai pour subir un procès est maintenant fixé à 18 mois à la Cour du Québec et à 30 mois à la Cour supérieure du Québec.