Des voisins de la future piste d’atterrissage déçus et craintifs

Loin d’être rassurés par les propos du propriétaire d’une future piste d’atterrissage près de leur maison, des résidents du rang Sainte-Anne et de la route Jean-Gauvin, à Québec, craignent pour leur sécurité et redoutent une hausse du trafic aérien.

Comme nous le révélions dans nos pages, vendredi, Transports Canada a donné le feu vert au pilote amateur Dave Picard pour l’aménagement d’une piste gazonnée, avec un hangar.

La décision, qui risque d’être contestée devant les tribunaux par la Ville de Québec, est assortie d’une interdiction de vol de nuit et l’obligation de signer un protocole d’entente avec l’aéroport de Québec et NAV Canada, qui gère la tour de contrôle.

Éric Pinet, Alain Dubois et Lucie Forcier s’opposent à ce projet depuis le tout début, à l’instar de plusieurs centaines de citoyens qui ont signé une pétition. Ils soupçonnent M. Picard de vouloir développer sa terre agricole pour en faire un véritable aérodrome certifié à plus long terme, afin d’accueillir de nombreux aéronefs.

Sceptiques par rapport à ses déclarations dans nos pages, vendredi, ils refusent de croire qu’il se contentera d’aménager une simple piste privée en gazon à deux kilomètres de l’aéroport Jean-Lesage, exclusivement pour son usage personnel et celui de « quelques amis » qui possèdent un Cessna.

Une «business déguisée»

«Ceux qui croient qu’il va y avoir juste un avion, là, c’est les plus grands naïfs de la Terre. C’est une business déguisée. Je suis certain qu’il a un but financier. Il n’y a personne qui va me faire croire qu’il fait tout ça alors qu’il n’a même pas le droit de se construire une maison à cet endroit. Voyons donc. C’est sûr qu’il va vouloir rentabiliser son investissement et qu’il va faire compétition à l’aéroport avec des tarifs moins élevés », lâche Alain Dubois en entrevue.

«Et si ce n’est pas lui qui le fait, un futur acheteur pourra le faire parce qu’il aura un droit acquis», renchérit Éric Pinet, extrêmement déçu de constater qu’encore une fois, les lois fédérales ont préséance sur toutes les lois provinciales et municipales.

Quatre à cinq autres avions

Dans les documents soumis à Transports Canada, Dave Picard assure qu’en plus de son propre Cessna 150, il n’y aura pas plus de « quatre à cinq autres avions qui pourraient être stationnés » sur sa terre.

Il projette la construction d’un hangar de 40 pieds par 80 pieds, lequel pourra abriter un maximum de cinq avions, précise-t-il.

Par ailleurs, « tout projet de développement futur devra faire l’objet d’une réévaluation », une condition imposée par Transports Canada, qui devrait être de nature à rassurer les opposants, croit-il.

«Pour le long terme, je n’ai pas de plan de développement», jure-t-il.

D’autres réactions

«La Ville s’oppose au projet et, compte tenu du potentiel de judiciarisation du dossier, pour le moment, on ne fera pas d’autres commentaires.» – David O’Brien, porte-parole de la Ville de Québec

«S’il faut que chaque citoyen puisse avoir sa propre piste d’atterrissage, on n’est pas sortis du bois. Je pense qu’il est normal qu’une ville comme Québec réagisse. C’est elle qui est la mieux placée pour défendre l’intérêt des citoyens.» – Jean Rousseau, conseiller municipal (Démocratie Québec)

«Ça faisait deux ans qu’on n’avait pas eu de nouvelles, alors on était sûrs que le projet était mort. On est très surpris. On avait appuyé les citoyens qui s’y opposent parce qu’on ne voyait pas la pertinence de cette piste-là, si proche d’un aéroport.» – Réjean Martel, président du conseil de quartier de l’Aéroport

«L’installation d’une piste privée sur une terre agricole fertile représente un non-sens. Un tel projet menace la pérennité des terres agricoles productives, qui représentent seulement 2% du territoire du Québec.» – Luce Bélanger, présidente de l’UPA de Québec, Jacques-Cartier