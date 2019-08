L'envers des médicaments génériques

Les médicaments génériques seraient plus susceptibles de causer des visites à l'urgence et des hospitalisations que les médicaments originaux.

C'est du moins ce que suggère une nouvelle étude de la professeure en sciences infirmières Jacynthe Leclerc qui porte sur les anticoagulants.

«On a analysé les médicaments pour éclaircir le sang, le Coumadin et le Plavix à partir des données de 350 000 patients. L'étude démontre une augmentation de 10% à 20% des visites à l'hôpital pour ceux qui sont passés au générique», explique-t-elle.

Même si on soutient que les molécules actives du médicament original sont les mêmes que les génériques, les ingrédients inactifs auraient aussi une influence.

«La vitesse et le degré d’absorption peuvent varier», ajoute Jacynthe Leclerc.

Le pharmacien Patrick Ouellet n'a pas l'intention de changer sa pratique. «Les normes sont très sévères, on fait des prises de sang et plusieurs tests et ça me porte à faire confiance à ces produits».

Aucune mise en garde n'a été émise pour la version générique du Coumadin ou du Plavix. Santé Canada assure que c'est sécuritaire.

Jacynthe Leclerc souhaite souhaiterait que les normes soient resserrées. «Pour un médicament original, il peut y avoir 10 à 20 versions génériques qui sont souvent substituées selon les possibilités d'approvisionnement ou d'autres facteurs», ajoute Mme Leclerc.

Il ne faut surtout pas arrêter ses médicaments sans l’aval de son médecin, mentionnent les professionnels.