Les recherches reprennent pour retrouver un avion en Abitibi

À nouveau, des appareils des Forces armées canadiennes ont décollé, vendredi matin, pour quadriller la région de Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue, afin de retrouver un avion disparu depuis lundi.

L'avion manquant, un Beechcraft Bonanza, a disparu des radars lundi en début de soirée dans la région de Val-d'Or. Or, l'appareil avait décollé d’Oshkosh, au Wisconsin, et devait se rendre à Danbury, au Connecticut, quelque 1000 kilomètres plus au sud.

AVION DISPARU | Toujours aucun signe du Beechcraft Bonanza après plus de 2 jours de recherches. Une vidéo des @ForcesCanada démontre bien le type de terrain que les équipes survolent dans le secteur de Senneterre. Un terrain austère avec bcp de végétation.

Une seule personne devait se trouver à bord du Beechcraft.

En tout, six appareils de l'ARC ont repris l'air, vendredi, pour tenter de trouver l'avion manquant, soit deux CC-130H Hercules, un CP-140 Aurora et trois hélicoptères CH-146 Griffon.

Six appareils de l'organisme de bénévoles Sauvetage et recherche aériens du Québec (SERABEC), un hélicoptère de la Sûreté du Québec et un hélicoptère de la Garde côtière sont aussi mobilisés pour tenter de retrouver l'avion disparu.

Les recherches sont compliquées par la végétation extrêmement dense de la région, qui limite la visibilité.

L'ARC ne peut expliquer comment l'avion américain a pu se retrouver dans la région de Senneterre, ni pour quelle raison sa balise de détresse ne s'est pas déclenchée.