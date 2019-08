Maripier Morin fait une déclaration surprenante

Maripier Morin a fait une déclaration surprenante dans le tout dernier numéro du ELLE Québec. Dans un segment intitulé Maripier Morin, sans compromis, l’animatrice y révèle qu’elle n’est pas certaine de vouloir un jour des enfants.

Une remise en question plutôt étonnante, puisque Brandon Prust a évoqué plusieurs fois en entrevue son désir de fonder une famille.

«Un jour, en sortant de la radio, j’ai lu un papier que Julie Bélanger avait écrit sur son blogue. Ça s’appelait Je n’aurai jamais d’enfant. Je marchais sur Sainte-Cath et je me suis mise à pleurer tellement fort, parce que je me reconnaissais. Quand tu dis à voix haute que tu ne veux pas d’enfants, tu es un monstre. [...] Avant de remettre ce scénario-là en question, c’est long en tabarnak!», confie-t-elle.

Cette prise de conscience n’a évidemment pas été évidente pour la jeune femme. À ce moment-là, elle a d'ailleurs annoncé sa décision à ses parents: «Je leur ai demandé s’ils allaient encore m’aimer».

Sa mère lui a conseillé de le dire rapidement à son mari, puisque lui en veut.

«C’est une décision que tu as le droit de prendre, mais que tu ne peux pas lui imposer. Il pourra décider s’il reste avec toi ou non».

Dans le cadre de sa nouvelle série Mais pourquoi?, Maripier aborde le thème de la parentalité. Pour ce faire, elle a entrepris de faire congeler ses ovules et a passé une batterie de tests. Elle a appris à ce moment qu’il ne lui serait peut-être pas facile de concevoir si le désir lui prenait de fonder une famille.

«Ç’a remis les choses en perspective encore une fois. Un désir ou non de parentalité, ça vient chercher tout le monde dans un endroit profond».

Maripier Morin ne mentionne toutefois pas où elle en est dans son cheminement.