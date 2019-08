Pas d'accusations criminelles après la fuite de monoxyde de carbone

TVA Nouvelles a appris que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a terminé son enquête sur l’incident au monoxyde de carbone à l’école des Découvreurs dans l’arrondissement de LaSalle.

Le corps policier a établi qu’il n’y avait pas matière à porter des accusations criminelles contre qui que ce soit en lien avec cette affaire survenue le 14 janvier dernier.

C’est l’inspecteur André Durocher, chef de la division des communications du SPVM, qui a confirmé l’information vendredi en réponse à une demande de suivi au dossier logée par TVA Nouvelles.

En juin dernier, on apprenait que ce sont finalement 124 jeunes de l'école des Découvreurs qui avaient présenté des symptômes d'intoxication à la suite de la fuite de monoxyde de carbone.

Dans son bilan, la Santé publique de Montréal mentionnait que 53 des 193 enfants qui fréquentent l'école des Découvreurs avaient consulté un médecin. De plus, 124 élèves avaient rapporté des symptômes d'intoxication à la suite de l'exposition au monoxyde de carbone (CO) et 24 d'entre eux ressentaient toujours des symptômes près de huit semaines après les événements.