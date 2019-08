Subvention pour mettre en valeur la camerise

Québec octroie 100 000$ d’ici 2021 pour mettre en place une chaîne de valeur de la camerise sur la Côte-Nord. Il s’agit d’un petit fruit nordique qui pousse très bien dans la région, originaire de la Russie et du Japon.

«C’est souvent ce qui est bon pour la santé qui n’est pas mangeable, mais là, c’est excellent, c’est un super de bon fruit!» raconte en riant Julie Bérubé, productrice chez la Ferme Manicouagan de Pointe-Lebel.

L’entreprise utilisera la subvention pour construire de nouveaux congélateurs sur le territoire et trouver un moyen d’y transporter les récoltes. Une production mise en commun permettrait de dénicher de nouveaux marchés.

«En groupe, ça nous permet d’avoir un plus gros volume. C’est intéressant pour l’acheteur de savoir qu’on n’est pas juste un producteur qui fournit les fruits et que si on a une mauvaise année, la récolte va mal. En étant plusieurs, on peut sécuriser notre acheteur et aller plus vite ensemble et plus loin», souligne Julie Bérubé.

C’est un fruit facile à cuisiner, aussi bon nature que cuit, mais les gens doivent le connaître et tout le défi est là.

«Les gens n’osent pas aller vers le fruit parce que ça ne se vendra pas, les gens ne connaissent pas ça» mentionne la productrice.

«Puis, il y en a qui commencent à connaître ça puis vont dans les supermarchés et n’en voit pas. Ils sont déçus. Donc, ils nous appellent, on en veut, comment on fait, vous n’êtes pas présents dans les supermarchés. C’est tout ça qui est à construire qui est difficile.»

Présentement, il existe une dizaine de producteurs de camerises sur la Côte-Nord avec des productions de taille différente. La ferme Manicouagan produit annuellement entre 8000 et 10 000 kilos de ce petit fruit bleu.