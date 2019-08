ComediHa!: sept incontournables à voir dans les villages

On préfère vous avertir : vous ne pourrez voir tout ce qui se trame dans les villages ludiques du ComediHa ! Fest, tellement les propositions sont nombreuses. Le village Vidéotron, installé à la place George-V, et le village Pigeonnier, érigé au parc de la Francophonie, seront le théâtre d’une pléiade de spectacles thématiques éprouvés, qui se déroulent dans des lieux inusités comme des conteneurs, des autobus, des chapiteaux. En voici sept à ne pas manquer.

Roast Battle

Du 7 au 18 août (sauf les 12 et 13) | 21 h 30

Village Vidéotron, au Ha!ngar

Animées par Guillaume Wagner, les soirées Roast Battle accueillent huit humoristes invités qui se livrent tous les soirs à une bataille de gags et à des joutes verbales sans merci. Deux juges ont à déterminer quel humoriste est le plus drôle en se moquant de son adversaire. Parmi les invités : Mathieu Cyr, Olivier Martineau, Réal Béland, Jérémy Demay, Yannick De Martino, Christine Morency et Marie-Lyne Joncas.

Piment Fort

Du 7 au 18 août (sauf les 12, 13 et 14) | 20 h

Village Vidéotron, au Ha!ngar

Le concept de la célèbre émission est de retour au ComediHa ! Fest pour la deuxième année consécutive, toujours sous l’animation survoltée de Normand Brathwaite. Parmi les trois panélistes qui se succéderont chaque soir : Billy Tellier, Anaïs Favron, Olivier Martineau, François Massicotte, Yves P. Pelletier et MC Gilles.

Randy Feltface

Du 7 au 18 août (sauf les 12 et 13) | 22 h

Village Pigeonnier, Cube

Il s’agit du seul spectacle anglophone de la programmation 2019 du ComediHa ! Fest. La marionnette australienne, pour un public adulte, s’est distinguée par de nombreux prix et une demi-douzaine de spectacles solos présentés partout dans le monde. On nous souffle à l’oreille qu’il est hilarant.

Shows mystères

Les 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18 août | 19 h

Village Vidéotron, Grand chapiteau

Le concept présenté depuis quelques années déjà est le plus populaire du festival. Les spectateurs s’installent dans la salle sans savoir qui montera sur scène. De grosses pointures de l’humour y ont participé dans les années passées, comme Jean-Michel Anctil, Sugar Sammy et Rachid Badouri.

Mike Ward

Les 8, 9, 10, 14, 15, 16 août | 22 h 30

Village Vidéotron, Grand chapiteau

Podcast humoristique francophone le plus écouté au monde avec plus d’un million de téléchargements par mois, Mike Ward sous écoute sera présenté devant public à six reprises durant le festival. Phil Roy, Marie-Lyne Joncas et François Léveillée, entre autres, iront jaser à Ward. Une autre série de podcasts est aussi présentée tous les soirs du festival dès 17 h 30 au Ha!ngar.

Shows XXX

Du 7 au 18 août (sauf les 12 et 13) | 23 h

Village Vidéotron, Ha!ngar

Les Shows XXX termineront les soirées au Ha!ngar. Pour oreilles averties, cette heure d’humour mettra en scène une panoplie d’humoristes qui n’ont pas peur des mots. Parmi eux, Sam Boisvert, Charles Pellerin, Dave Morgan, Cathleen Rouleau, Franky et Mike Beaudoin.

L’heure de pointe

Les 7, 8, 10, 15 et 16 août | 20 h 30

Village Vidéotron, Grand chapiteau

L’heure de pointe, ce sont cinq humoristes qui viennent présenter 60 minutes de sketches. On y retrouvera le maître de l’absurde Daniel Grenier, les vétérans François Massicotte et François Léveillée, le «coach de vie amoureuse» Alex Perron, ainsi qu’Eddy King.

Les spectacles présentés dans les villages sont accessibles avec les lunettes jaunes, laissez-passer du ComediHa ! Fest. Les détails de la programmation se trouvent sur le site comedihafest.com/programmation.