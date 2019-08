Des conseils pour un retour de vacances tout en douceur

Pour plusieurs, les deux semaines annuelles de vacances tirent à leur fin... En entrevue à LCN, le psychologue Gilles Vachon propose quelques conseils pour un retour en douceur au rythme normal de la vie.

-Bien préparer son retour au travail... avant de partir : «Est-ce que je suis parti du bureau en laissant tout en plan, un fouillis total en me disant ‘’Je ne suis plus capable’’? Est-ce que j’ai planifié mon retour? Il y en a pour qui c’est extrêmement important parce qu’il va y avoir des échéances. Si on n’a pas fait ça, ça ne va pas être le fun en revenant.»

-Éviter de revenir de vacances à la dernière minute: «Il y a des gens qui veulent maximiser leurs vacances, alors ils rentrent le dimanche soir et recommencent à travailler le lundi matin. Pas une bonne idée! Il faut se laisser un petit espace tampon.»

-Prendre le temps de revenir au bureau: «Il faut se laisser une première journée pour se réapproprier ses dossiers. Il y a des gens qui malheureusement ne le font pas, et arrivent lundi à 8 h dans le feu de l’action. Ce n’est pas une bonne idée.»

-Ne pas penser que les vacances règleront tout : «Si je n’aime pas ma job et que je pense que les vacances vont tout arranger, grave erreur, ça n’arrangera rien. Au bout de quatre jours, le stress est revenu, au bout de trois semaines, il est complètement revenu. Si jamais je n’aime pas mon travail, je ne l’aimerai vraiment pas plus en revenant. Et quand vous n’aimez pas votre travail, plus longues sont vos vacances, plus dur est le retour.»

-Prendre des vacances responsables : «Il faut voir si les vacances sont pour moi un objectif à atteindre ou un poids que je porte. Il y a des gens qui achètent l’idée de ‘’Voyagez maintenant, payez plus tard’’. Ils se sauvent en vacance, mais se créent une dette pour laquelle ils vont travailler toute l’année. Vous travaillez en vous disant que vous payez pour la vie qui était douce et belle.»