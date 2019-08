Des vacances familiales qui tournent au drame

Les vacances d’une jeune famille dans les Hautes-Laurentides ont pris une tournure dramatique lorsque leur bébé s’est noyé jeudi, a raconté le fermier qui a recueilli les proches sous le choc après le drame.

« Ils sont venus s’asseoir chez nous pendant les recherches. Ils avaient l’air démolis » raconte Sylvain Leduc, qui avait croisé la petite famille plus tôt dans l’après-midi du drame, à Ferme-Neuve.

« lls étaient la mère, le père, la grand-mère et les trois jeunes enfants. J’étais allé les avertir que l’endroit qu’ils avaient utilisé pour accéder à l’eau était une propriété privée et qu’ils auraient dû demander la permission », raconte-t-il.

Selon nos informations, un membre du groupe s’est aventuré dans la rivière du Lièvre avec le garçon de moins de 1 an dans les bras et aurait mis le pied dans une fosse avant de caler et lâcher le poupon. L’événement s’est produit peu avant 15 h. La Sûreté du Québec enquête.

Retrouvé à 400 mètres

« Le bébé a été retrouvé vers 18 h à 300 ou 400 mètres d’où s’est produit l’accident », explique le directeur des pompiers de Ferme-Neuve, Mathieu Meilleur.

M. Leduc connaît bien l’endroit. L’entrée à l’eau s’est faite sur son terrain. Il a même installé une affiche indiquant « propriété privée » parce que les gens s’y regroupaient sans être invités.

« On s’est toujours baignés là, indique M. Leduc, père de trois enfants aujourd’hui adultes. La rivière peut être dangereuse. Quand on y allait avec nos enfants, ils portaient toujours une veste [de flottaison individuelle] et ils n’avaient pas le droit de s’éloigner. »

Une simple promenade permet de voir plusieurs petites plages naturelles se dessiner sur les berges.

Attention aux rivières

Selon le rapport Noyade 2019 de la Société de sauvetage du Québec, c’est dans les rivières que se produit le plus grand nombre de décès dans l’eau, soit 38 % des accidents. Hier soir, elle dénombrait 44 noyades au Québec.

« Nous avons le même mot d’ordre depuis des années, affirme la Société. [...] Les rivières sont attirantes, mais s’il n’y a pas un endroit aménagé, donc généralement surveillé, on ne devrait pas s’y aventurer », prévient le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins.

« Une rivière, nous ne la connaissons jamais, indique M. Hawkins, expliquant que plusieurs phénomènes naturels, comme la crue printanière, peuvent la modifier. Elle peut paraître calme à la surface, mais être agitée en dessous. »