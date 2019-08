Elle échappe à un cougar... grâce à Metallica

Une citoyenne de l'île de Vancouver peut remercier le groupe Metallica après une rencontre fortuite avec un cougar en Colombie-Britannique.

Dee Gallant et son husky Murphy se sont aventurés, comme à leur habitude, sur un sentier forestier des environs de Duncan, mardi dernier, lorsque le duo est arrivé nez à nez avec un cougar d'environ trois mètres de long.

«J'ai jeté un coup d'oeil et je l'ai aperçu. [...] Il était accroupi [et avançait] avec cette démarche de prédateur qu'ils ont; c'est à ce moment que j'ai agité les bras et crié "hé, arrête-toi"», a raconté Mme Gallant au média KelownaNow.

À sa grande surprise, le cougar a obtempéré et s'est figé, se contentant d'observer ses proiee au loin. À ce moment, la Britanno-Colombienne a sorti son cellulaire pour filmer la rencontre. Dans une vidéo publiée sur YouTube, on peut l'entendre parler au félin, qu'elle qualifie de «méchant chat». «Petit connard. Va-t-en d'ci!», l'entend-on s'exclamer.

Peu impressionné, le matou format géant a continué à observer Mme Gallant et son chien. Dee Gallant a alors eu l'idée de mettre fin à sa vidéo pour plutôt utiliser son cellulaire afin de faire du bruit. Pour ce faire, elle a décidé de faire jouer à plein volume «Don’t Tread On Me» de Metallica.

«J'ai pensé que c'était la chose la plus bruyante que j'avais dans mon téléphone, mais c'était aussi le message que je voulais envoyer au cougar. [...] Dès les premières notes, il s'est enfui dans la végétation», s'est amusée Dee Gallant.

La Britanno-Colombienne estime devoir la vie au groupe heavy metal. «J'aimerais ça les contacter un jour et dire à James Hetfield qu'il m'a sauvé la vie», a-t-elle dit à KelownaNow en rigolant.