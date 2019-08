Hommage des Denis Drolet à Plume Latraverse

Dix ans après la sortie de leur album de chansons de Plume Latraverse, les Denis Drolet vont rendre un nouvel hommage à cette figure marquante de la chanson québécoise, le 8 août prochain, au Village d’Youville, au ComediHa! Fest-Québec, au cours d’une soirée aussi festive que poétique et humoristique.

Lorsque ComediHa! a proposé aux Denis Drolet de reprendre le concept de leur album-hommage à Plume, les deux gaillards n’ont pas hésité longtemps.

«On est tellement heureux de replonger dans ces chansons, a indiqué Vincent Léonard en entrevue. L’idée est d’en faire un gros "party", car c’est surtout le côté festif qu’on veut mettre en avant.»

Pour Vincent Léonard et Sébastien Dubé, Plume Latraverse est une idole et un mentor.

«Très jeune, il nous a influencés dans notre démarche artistique pour le côté poilu et irrévérencieux, mais aussi pour la tendresse, la poésie et les mélodies. Pour nous, c’est le plus grand. On trouvait donc important de remettre ses chansons au goût du jour et de les présenter à un public plus jeune. Ça nous tenait vraiment à cœur.»

Un choix difficile

Le duo est allé puiser dans l’ensemble du répertoire de Latraverse pour monter son spectacle, pour lequel il sera accompagné de ses musiciens habituels.

«Il y a tellement de chansons, que c’était le plus dur à faire. On a finalement une bonne liste de pièces, qui va nous permettre de passer à travers différents styles, du rock à des choses plus folks, avec des textes grivois à des choses plus rigolotes.»

Vincent Léonard a même avancé qu’il y aurait, au cours de la soirée, une belle surprise pour les «fans» de Plume (mais ce n’est pas Plume lui-même qui sera là).

Avant de faire leur album «Chants de Plume», en 2009, les Denis Drolet ont demandé l’autorisation à leur mentor.

«On s’était dit que, si Plume n’acceptait pas, on ne le ferait pas. On lui a donc envoyé le choix des chansons, et même la photo de la pochette. Tout a été approuvé par le grand manitou (rires).»

Leur but est aussi, et surtout, de faire découvrir l’original au plus grand nombre.

«Ce qui est vraiment important pour nous, c’est de dire au public d’aller voir Plume Latraverse en spectacle. L’important est de découvrir ce grand auteur-compositeur-interprète sur scène.»

Le spectacle «Les Denis chantent Plume», des Denis Drolet, sera offert gratuitement sur la Scène Loto-Québec du Village d’Youville, le jeudi 8 août, à 21 h, dans le cadre du 20e ComediHa! Fest-Québec.