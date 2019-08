La Compagnie Créole invite à la fête

Les grands succès intemporels de La Compagnie Créole vont à nouveau résonner durant le «Bal masqué», offert dans le cadre des «soirées 20 ans» du ComediHa! Fest-Québec, le 10 août prochain, au Village d’Youville.

Seulement un an après une grande tournée à travers la province, La Compagnie Créole est de retour pour faire danser les foules.

«On est toujours très heureux de revenir au Québec car, au fil des trente dernières années, on a tissé des liens très forts avec le public», a raconté la chanteuse du groupe, Clémence Bringtown, depuis la France, en entrevue avec l’Agence QMI.

Pour sa prestation à ComediHa!, le groupe prévoit un spectacle un peu différent.

«Le public veut toujours entendre les incontournables. On est obligés de faire des chansons comme "C’est bon pour le moral" ou "Ça fait rire les oiseaux". En même temps, ça va être différent des spectacles en salle. Dans un festival, les gens sont généralement debout avec l’envie de danser et de faire la fête. On va donc faire un concert avec beaucoup plus de chansons festives et entraînantes. On va aussi faire un clin d’œil à une chanson qui est liée au Carnaval de Québec, et qui s’appelle "Mardi –Gras".»

Gaieté contagieuse

Même s’ils introduisent régulièrement de nouvelles chansons dans leur répertoire, les membres de La Compagnie Créole continuent de chanter avec le même entrain leurs grands classiques qui datent pour la plupart des années 1980.

«C’est le public qui nous donne l’énergie et la motivation, a indiqué la chanteuse, qui a récemment fêté ses 70 ans. Je me souviens que, lorsque notre producteur de l’époque nous a proposé "C’est bon pour le moral", on a trouvé ça nul. Mais les paroles légères, avec le rythme musical antillais, ont apporté quelque chose au public, et le groupe a décollé. Ce sont des chansons très légères qui sont arrivées à un moment où les gens avaient besoin de ça. Ils avaient besoin de s’évader, de chanter et de danser avec nous. Je pense que nos chansons amènent encore et toujours une note de gaieté dans la vie des gens.»

Le groupe est d’ailleurs toujours surpris de voir combien ses chansons font partie de grands moments dans la vie des gens.

«Ce sont aussi des chansons qui se transmettent aux nouvelles générations. C’est très gratifiant et ça fait très plaisir. Ce qu’on vit avec notre répertoire est extraordinaire. Je pense que la plus belle réussite, pour un artiste, c’est d’avoir un public aussi fidèle, qui vous accompagne au fil du temps. Ça n’a pas de prix.»

La Compagnie Créole sera également en spectacle le 7 août à Saguenay, le 9 à Gatineau et le 11 au Festival international des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le «Bal masqué» de La Compagnie Créole sera offert gratuitement sur la Scène Loto-Québec du Village d’Youville, le samedi 10 août, à 21h, dans le cadre du 20e ComediHa! Fest-Québec.