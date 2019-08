Ma vie en films - Anik Jean: «Le cinéma m’a toujours fait voyager»

On la connaît pour sa musique, mais l’auteure-compositrice-interprète a plus d’un tour dans son sac. Après son moyen métrage «Lost Soul» (2016), puis les courts «Sois sage» et «La porte», sortis cette année, elle travaille actuellement à l’écriture de deux longs métrages. Pas étonnant quand on connaît son amour du grand écran...

Anik, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

C’était «E.T. l’extraterrestre». J’avais cinq ans, l’âge de Drew Barrymore, qui joue le rôle de la sœur d’Eliott. Je me souviens que, quand je suis sortie de la salle, ma vie avait changé. J’ai pleuré quand E.T. s’est fait enlever. Le film m’a bouleversée. Je suis complètement rentrée dans l’histoire et ça m’a pris 24 heures avant de m’en remettre. Quand j’ai fait voir «E.T.» à mon fils, ç’a été quelque chose, parce que je lui faisais découvrir cet univers qui était si important pour moi.

Vous saviez que vous vouliez faire carrière dans la musique. Qu’en est-il du cinéma?

Le cinéma m’a toujours fait voyager d’une manière que la musique n’arrive pas à le faire. Quand j’étais plus jeune, le cinéma était inaccessible parce que je me disais que c’était fait à Hollywood. C’est quand j’ai commencé à faire des vidéoclips que je me suis dit que j’allais faire du cinéma. Je ne savais pas quand, mais je savais que je m’en allais vers le cinéma parce que, quand j’écris de la musique, je vois des images, et inversement. Tout est ensemble dans ma tête.

Le dernier film qui vous a marquée?

C’est «L’Arrivée», de Denis Villeneuve. J’ai beaucoup aimé «Une étoile est née», mais pour d’autres raisons. Pour «L’Arrivée», c’est la complexité. Et c’est un Québécois qui a fait ça! J’aime le parcours de Denis, qui est un grand «fan» de Spielberg et qui s’est dit qu’un jour, c’est ce qu’il ferait. Ç’a toujours été ma façon de penser. Quand j’ai fait la première partie des Rolling Stones (en 2006, NDLR), c’est la même chose. Je m’étais dit qu’un jour, je ferais un gros «show», et je l’ai fait.

Un film qui vous a traumatisée, enfant?

«L’Exorciste» et la version originale de «La dernière maison sur la gauche».

Qui a été votre premier «kick» au grand écran?

C’est tellement Johnny Depp dans «Cry-Baby»! Après, dans «Edward aux mains d’argent», je voulais le marier! Encore aujourd’hui, je l’aime beaucoup. Mais, quand j’étais plus jeune... Wow!

La trame sonore de votre adolescence?

Celle de «Le feu de St. Elmo». J’avais acheté la partition de la chanson-thème de David Foster et je l’avais apprise au piano.

Si tout était possible, un réalisateur/trice vivant(e) ou mort(e) que vous aimeriez inviter au cinéma? Et quel film iriez-vous voir?

Tim Burton! J’aimerais aller voir «L'Étrange Noël de monsieur Jack» avec lui pour qu’il m’explique comment il l’a fait. C’est lui qui a fait l’animation image par image. Je crois que je braillerais ma vie!

Un univers de film dans lequel vous aimeriez vivre?

L’univers des films de Tim Burton!

La réplique de film que vous utilisez dans la vie courante?

C’est une réplique que je me suis fait tatouer et qui vient de «Vers l'inconnu» («Into the Wild»), que j’ai adoré! La phrase est: «I Love Not Man the Less, but Nature More». C’est une phrase qui me décrit bien. Je suis un peu agoraphobe sur les bords. La société, j’ai de la misère...