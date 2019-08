Martin Juneau, épicurien de la vie et du bon vin

Entretenant depuis plusieurs années une grande passion pour les vins, le chef Martin Juneau reprend pour une deuxième année son rôle d’ambassadeur du Festival Vins et Histoire de Terrebonne, qui se tiendra du 9 au 11 août.

Adepte de vins naturels issus d’une culture biologique et comprenant très peu d’agents de conservation, Martin Juneau se dit très heureux de s’associer à nouveau au Festival Vins et Histoire de Terrebonne.

«Depuis près d’une dizaine d’années, je fais de l’importation de vins et je crois que c’est venu aux oreilles des organisateurs, qui m’ont approché pour que je devienne leur ambassadeur. Je ne suis pas sommelier, mais je me passionne pour le vin. Dans le cadre du festival, les visiteurs auront l’occasion de goûter à des vins de partout offerts à la SAQ, mais aussi à des vins plus rares d’importation privée. Tout ça dans le décor enchanteur et historique de l’Île-des-Moulins, dans le Vieux-Terrebonne», souligne-t-il.

De beaux voyages

Afin de dénicher des vins à son goût, Martin Juneau s’est rendu ces dernières années en France, en Espagne, en Italie, en Grèce et en Israël.

«L’importation de vins prend de plus en plus de place dans mon quotidien. Je cherche avant tout des vins naturels, et il y en a partout, maintenant. Ce n’est pas qu’une mode. J’essaie d’ailleurs d’en parler le plus possible et j’incite les gens à les découvrir et à en demander à la SAQ.»

Dans le cadre de ses voyages, le chef joint l’utile à l’agréable.

«Je reviens d’un voyage en Sicile avec ma blonde (Valérie Roberts, NDLR) et mes deux filles, Simone et Léonie, qui sont âgées de six et neuf ans. Je suis allé visiter un vignoble. Nous en avons ensuite profité pour aller rejoindre l’animateur Patrick Marsolais et ses enfants, qui se trouvaient en même temps que nous dans cette région de l’Italie. Nous avons loué tous ensemble une villa à Syracuse, et j’en ai profité pour cuisiner de bons plats à base de moules et de palourdes. Mon prochain voyage sera à Lyon, l’automne prochain. Je vais participer à un festival de bouffe et en profiter pour aller voir les vignerons dans la région du Beaujolais.»

Un retour à la télévision

En dehors de sa grande passion pour le vin, Martin Juneau nous annonce qu’il sera de retour à la télévision l’hiver prochain, dans un tout nouveau projet.

«Hélas, rien n’a encore été annoncé, donc je ne peux pas en parler. Je peux néanmoins dire que les tournages sont terminés et que je serai l’animateur de cette nouveauté, qui n’aura pas nécessairement un lien avec la cuisine. Il s’agit d’un nouveau défi extrêmement excitant.»

En couple depuis quatre ans et marié depuis deux ans avec l’animatrice Valérie Roberts, le copropriétaire du restaurant Pastaga file toujours le parfait bonheur avec l’élue de son cœur.

«Val et moi habitons depuis trois mois dans un duplex que nous avons transformé en maison unifamiliale. Nous sommes très heureux du résultat des rénovations et nous trouvons notre nouveau décor extraordinaire.»

Par ailleurs, le couple laisse la porte ouverte à la possibilité d’avoir un enfant.

«Ma blonde est déjà une belle-mère très impliquée auprès de mes filles. Elle est présente dans leur univers et elle est un peu comme leur idole. Valérie se concentre beaucoup sur sa carrière en ce moment et elle attend le bon moment pour avoir un enfant. Ça ne nous empêche toutefois pas d’en parler.»

Pour tout savoir sur la programmation du 23e Festival vins et histoire de Terrebonne, consultez la page Facebook de l’événement.