René Richard Cyr, interpellé par l’organisme PAS de la rue

Depuis quelques années, l’acteur et metteur en scène a choisi de s’engager auprès d’une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Celle d’un organisme qui tend la main à ces gens d’un certain âge qui se sont un jour retrouvés en situation d’itinérance dans les rues de la métropole.

René Richard, comment as-tu été sensibilisé aux problèmes vécus par les personnes âgées sans domicile fixe?

J’habite le Vieux-Montréal et je dois souvent me déplacer dans le bas de la ville, alors je suis à même de constater la précarité dans laquelle doivent vivre certaines personnes. Quand j’ai des répétitions le samedi matin, je dois traverser les complexes Desjardins et Guy-Favreau, et je vois à quel point il y a des gens qui se retrouvent à la rue parce que la Maison du Père ferme à 8 h. Souvent, ce sont des hommes et des femmes âgés.

As-tu contacté toi-même l’organisme PAS (personnes âgées seules) pour leur proposer d’être porte-parole?

Je leur ai lâché un coup de fil et j’ai demandé: «Avez-vous besoin d’un porte-parole?» Dans notre travail, on est appelé à aller sur le plateau de certaines émissions, alors ça nous permet en entrevue de souligner le travail d’un organisme et d’aider à ramasser de l’argent. Et puis, il faut dire que ce n’est peut-être pas une cause qui attire autant l’attention que celles qui touchent les enfants, par exemple. Il y a des gens qui se disent: «Ah, ils n’ont pas d’argent et c’est de leur faute!» C’est moins «attrayant». Alors que, moi, au contraire, je me suis senti vraiment interpellé.

À quel moment est-on considéré comme une «personne âgée seule»?

À partir de 55 ans. Même s’il y a davantage d’hommes, il y a aussi une population féminine qui se retrouve dans cette situation, et là, on entre dans d’autres problématiques, avec notamment la prostitution. L’organisme leur offre un hébergement principal, sur le boulevard René-Lévesque, près de Radio-Canada. Il y a des appartements supervisés. Pour ma part, j’essaie autant que possible de parler d’eux, j’anime leurs «partys» de Noël, des activités dans les parcs... J’essaie d’être le plus présent possible.

Contrairement à certaines croyances, ce n’est pas parce qu’on est dans la rue passé la mi-cinquantaine qu’on a été itinérant toute sa vie.

En effet. Il y a des gens qui pratiquaient leur profession depuis des années et qui, à un certain moment, ont reçu une claque derrière la tête. Ils peuvent avoir vécu une perte d’emploi ou une séparation avec leur conjoint. Certains sont dans la rue depuis longtemps, mais ce n’est pas le cas pour d’autres. L’idée, avec PAS de la rue, c’était de leur donner accès à un centre où ils peuvent assister à des ateliers et manger.

De tels centres doivent également permettre de briser l’isolement, je présume, car, dans bien des cas, on parle d’individus qui ont vécu une cassure avec leur famille...

Oui. On parle de précarité sociale. La solitude, ça vient avec, et c’est un peu ça qui est triste. Le but, ce n’est pas seulement d’aider ceux qui sont dans la rue, mais aussi ceux qui sont sur le point de s’y rendre. C’est une mission qui me touche. J’aime cette philosophie d’accompagnement où on soutient les personnes sans domicile fixe et où on les aide à se sentir incluses dans la société. C’est important que ces gens ne perdent pas l’estime de soi.

Qui sont ceux qui œuvrent sur le terrain pour l’organisme?

Il y a des intervenants, des animateurs, mais aussi beaucoup de bénévoles qui vont rester pour faire la vaisselle et passer le balai, par exemple. Il y a une femme, d’ailleurs, qui est là chaque fois que j’y vais et que je trouve tellement touchante! Je pense que le PAS de la rue a vraiment changé sa vie. C’est une femme qui n’avait pas une grande estime d’elle-même et, à l’organisme, elle s’est trouvé une famille.

Pour plus d’informations, visitez pasdelarue.org.