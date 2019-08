Un adolescent de 15 ans manque à l'appel

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de retrouver un adolescent de 15 ans de Joliette, dans Lanaudière.

Loudrik Laporte a été vu pour la dernière fois jeudi le 1er août dans sa ville de résidence. Selon sa famille, qui craint pour sa santé et sa sécurité, il se déplacerait à pied, mais pourrait se trouver à Montréal.

Loudrik mesure 175 cm (5 pi 9 po) et pèse 60 kg (132 lb), a les cheveux bruns et les yeux noirs. Il portait des vêtements et une casquette noirs lors de sa disparition.

La population doit composer le 911 si elle détient des informations à son sujet ou a communiqué, confidentiellement, avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.