Une première pour Guylaine Tanguay au ComediHa! Fest-Québec

Le mélange des genres, country et humour, devrait être particulièrement intéressant, le 9 août prochain, lors du «Party country» de Guylaine Tanguay au Village d’Youville, dans le cadre des «soirées 20 ans» du ComediHa! Fest-Québec.

«Ça va être très différent de tout ce que j’ai fait jusqu’à maintenant, a confié Guylaine Tanguay en entrevue avec l’Agence QMI. J’ai participé à toutes sortes de spectacles, mais cette soirée sera vraiment unique. On va aller dans une autre direction.»

Bien entendu, on va entendre des chansons country et on va retrouver l’ambiance festive et conviviale qui règne habituellement dans les spectacles de la chanteuse, mais une touche d’humour va également s’y ajouter.

«Il va y avoir des textes originaux entre les chansons, ça va être drôle et "le fun". Mais je ne vais pas me déguiser en clown et jouer à l’humoriste. Il va y avoir les chansons que je chante habituellement, mais on veut aussi aller ailleurs musicalement. Il y a plusieurs chansons que je vais chanter pour la première fois.»

Le répertoire sera évidemment country, avec des chansons en français et aussi des classiques du country américain.

«Ceux qui connaissent le country vont s’y retrouver, et les autres aussi.»

Des invités disparates

Pour son «party», Guylaine Tanguay a invité l’harmoniciste Guy Bélanger, ainsi que Wilfred LeBouthillier.

«C’est un mix parfait avec moi. Notre jeunesse, notre musique et nos souvenirs musicaux se ressemblent beaucoup. Wilfred et moi sur scène, c’est comme si on était de la même famille.»

La chanteuse a également convié Jordan Lévesque, un candidat de la dernière édition de «La Voix», qui fait notamment partie de la distribution du spectacle «La Voix Expérience» au Capitole.

«Je ne le connais pas beaucoup, mais je sais qu’il a une très belle voix. On va faire un duo sur "Shallow", une chanson que tout le monde souhaite faire en ce moment. On va se faire plaisir.»

L’humoriste Mathieu Gratton sera aussi de la soirée. Même s’il compose régulièrement des mélodies humoristiques avec sa guitare, on ne lui connaissait pas de passion pour le country.

«Il va refaire des chansons que tout le monde connaît, mais avec des paroles différentes. Il sait très bien où il s’en va, et je pense qu’on va avoir beaucoup de plaisir. Ça va être assez particulier, le mix de tout ça!»

Pause ludique

Guylaine Tanguay voit cette soirée à ComediHa! comme une récréation dans sa tournée estivale particulièrement chargée.

«C’est un moment durant lequel on va lâcher notre fou par rapport à la discipline habituelle. On va essayer de nouvelles affaires. Mes musiciens, les invités et moi, on a tous un petit stress de performance, car, pour certains, on se rencontre pour la première fois et on fait des associations pas évidentes. Mais ça va être excitant pour le public.»

Le «Party country» de Guylaine Tanguay et ses invités sera offert gratuitement sur la Scène Loto-Québec du Village d’Youville, le vendredi 9 août, à 21 h, dans le cadre du 20e ComediHa! Fest-Québec.