46 heures d’attente pour une opération à la jambe

Un adolescent de 15 ans de Maria, en Gaspésie, a vécu une fin de semaine digne d’un cauchemar dans les hôpitaux de Maria et de Gaspé.

Après s’être fracturé le fémur et le poignet dans un vilain accident de moto, il a dû attendre pas moins de 46 heures avant de subir une chirurgie. Le père du jeune en question en avait long à dire sur la gestion du CISSS de la Gaspésie dans cette histoire.

«Le tout débute vendredi vers 16h30. Je reçois un appel de la Sûreté du Québec. Je suis ici, bien tranquille. On me dit que mon enfant a eu un accident de moto sur la route des Marcels, puis de me présenter à l’hôpital tout de suite», explique Steve Perreault, le père du jeune Thomas Perreault.

C’est à ce moment que le cauchemar de la famille Perreault a commencé. Après un bref passage aux soins intensifs de l’hôpital de Maria, le jeune, qui a le fémur droit fracturé, est immédiatement transféré à l’hôpital de Gaspé.

«Le chirurgien orthopédiste nous reçoit et nous dit qu’il ne peut pas procéder à l’intervention ce soir, car l’anesthésiste qui est sur place est parti en transfert», ajoute-t-il.

L’opération est donc remise au lendemain matin. Après une nuit sans sommeil, ils apprennent qu’ils devront encore attendre.

«Il n’y a aucun matériel chirurgical. C’est un clou en titane, qui faut qu’il insère dans le fémur à Thomas. Il n’a pas cette quincaillerie-là sur place», raconte Steve Perreault.

«Là, le soir, Thomas rentre au bloc opératoire pour subir une autre opération. Je reçois un appel. Peut-être 20 minutes après on me dit, on a eu un problème avec l’opération de Thomas. On me dit, vous ne nous croirez pas. On n’a pas les bons clous. L’opération va être remise encore... Je dis, ça ne se peut pas. Est-ce qu’il y a une caméra?», se demande Steve Perreault.

«Il est fou là. Il est hors de lui même. Il dit des choses que je ne peux pas répéter à la caméra. Moi j’essaie de me contrôler. J’essaie de le contrôler le plus possible. Et lui, pendant ce temps-là, il a encore la jambe entre deux oreillers. Il y a une température dans l’hôpital qui frôle le 30 degrés», décrit-il.

«Ça a aucun sens. Même encore j’ai de la misère à y croire. C’est vraiment déplorable», conclut-il.

Malgré nos nombreuses demandes, personne au CISSS de la Gaspésie n’a voulu commenter. Dans une simple déclaration écrite, la direction du CISSS a répondu qu’un comité de travail en gestion des risques fera enquête.

De son côté, le député de Bonaventure est scandalisé. «Actuellement, je suis interpelé de tout bord tout côté par des gens qui n’en peuvent plus. Que ce soit du personnel ou des patients qui considèrent que le système est en train de se déstructurer. L’offre de soins en Gaspésie se détériore de manière significative et c’est très inquiétant. Il ne faut pas attendre qu’il y ait une tragédie pour agir», de dire le député de Bonaventure, Sylvain Roy. Il promet d’interpeller la ministre de la Santé dès son retour au Salon bleu.

L’opération du jeune Thomas s’est somme toute bien déroulée. Et même si la poussière est maintenant retombée, Steve Perreault n’a pas dit son dernier mot. Il a déposé une plainte officielle auprès du CISSS et il demande la tenue d’une enquête externe pour que la lumière soit faite sur cet évènement.

«S’il y a des personnes qui ne sont pas assises dans les bonnes chaises, et bien, qu’on les change», s’insurge Steve Perreault.