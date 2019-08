«Grosse journée» aux douanes: quel temps d’attente à la frontière?

Des milliers de Québécois revenant de vacances aux États-Unis se présenteront ce dimanche à la frontière canadienne, une des plus grosses journées de l’année pour les agents frontaliers.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) assure que tous les effectifs disponibles seront sur le terrain pour accélérer ce passage obligé aux douanes.

«On sait qu’aujourd’hui, ç va être une autre grosse journée. Pendant tout l’été, c’est notre grosse période d’achalandage. On s’y prépare, on met tout l’effectif qu’on a. Toutes nos guérites sont ouvertes. On est là, on est préparé, mais ce qu’on vous demande en échange, c’est d’être prêt. C’est un travail d’équipe», affirme la porte-parole de l’ASFC, Jacqueline Roby, en entrevue au Québec Matin Week-end, sur LCN.

Quelques conseils pour faciliter le passage à la frontière

-Éviter les moments les plus achalandés (fin d’après-midi et début de soirée)

-Avoir en main son passeport et ses documents de voyage, comme la lettre de consentement de la garde d’un enfant, si les deux parents ne sont pas présents

-Avoir les reçus de ses achats effectués aux États-Unis en main

-Tout déclarer ce qu’on rapporte et connaître ses exemptions personnelles; on évite ainsi de fâcheuses conséquences

-Il est interdit de traverser du cannabis à la frontière, même s’il est légal au Canada et dans certains États américains d’en posséder. Si vous avez oublié de vous en départir, le déclarer.

-Consulter le temps d’attente sur le site du gouvernement ou sur l’application Bon Voyage - Canada

À 9h30, voici le temps d’attente aux points d’entrée québécois

Saint-Bernard-de-Lacolle : aucun délai

Saint-Armand/Philipsburg : aucun délai