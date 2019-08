Les Montréalais curieux de leur faune urbaine

De plus en plus de Montréalais se questionnent sur la marche à suivre lors d’une rencontre avec un animal de la faune urbaine en plein cœur de la ville, selon le Zoo Ecomuseum, situé à Sainte-Anne-de-Bellevue.

«Il y a définitivement des espèces qu’on ne voyait pas avant qui se sont rapprochées des milieux urbains. Le coyote est le meilleur exemple, il a fait les manchettes depuis deux ans», a expliqué David Rodrigue, directeur général de l'établissement.

«Quand on arrive et qu’on prend le milieu, les animaux ont trois choix: ils disparaissent, ils se déplacent ou ils s’adaptent», a-t-il poursuivi.

Les quelques espèces qui s’adaptent le font d’ailleurs «très bien». Par exemple, les ratons laveurs ont une densité de population évaluée entre six et sept individus par kilomètre carré en milieu naturel, un nombre qui augmente à 72 dans l’ouest de la ville de Montréal, soit un milieu urbain.

«C’est énorme. Ça vient du fait que les gens les nourrissent, volontairement ou involontairement. Ils ont des abris, tout est là pour eux, ça soutient les populations», a expliqué M. Rodrigue, selon qui le même phénomène semble se produire avec les coyotes à l’heure actuelle.

La meilleure approche

Sur l'île, les Montréalais peuvent principalement rencontrer des mouettes, des goélands, des corneilles, des corbeaux, des ratons laveur, des rats, des renards roux, des coyotes ainsi que des cerfs de Virginie dans la plupart des parcs-nature.

Même s’il est très agréable de croiser un animal près de chez soi, un problème demeure lors de la première interaction. «Le premier réflexe, c’est de les nourrir. Le meilleur moyen de tuer un animal sauvage, c’est de commencer à le nourrir», a avancé M. Rodrigue.

Certains offriront même des denrées à l'animal afin de prendre un égoportrait en sa compagnie. Celui-ci pourrait s’habituer à la présence de l’humain grâce à la nourriture, menant potentiellement à des situations problématiques. «Les gros "non", c’est de ne pas s’approcher et de ne pas le nourrir.»

«La meilleure approche, c’est de ne rien faire. Il est là, vous êtes là», a-t-il illustré. Si l’animal persévère et s’approche davantage, la meilleure solution est de l’intimider «un petit peu». Dans le cas du coyote, faire du bruit, taper dans ses mains et s’éloigner en reculant serait la solution la plus adaptée.

Quatre conseils:

- Ne pas nourrir les animaux sauvages

Il est déconseillé de nourrir les animaux sauvages de la faune urbaine. Ceux-ci pourraient associer l’humain à la nourriture.

- Garder ses animaux de compagnie en sécurité

Les animaux de compagnie, comme les chats, peuvent être une nuisance pour l’équilibre de l’écosystème en chassant des oiseaux ou des petits mammifères. Ils peuvent aussi devenir une proie pour les prédateurs plus gros.

- Bien entretenir sa demeure

Fermer de façon sécuritaire ses poubelles et isoler son toit pour limiter les visites hivernales peuvent être un bon départ.

- Faire appel à un professionnel

Les agents de la faune et les centres de réhabilitation sont les mieux placés pour guider les citoyens à la suite d’une rencontre avec un animal sauvage en détresse.