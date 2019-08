Plus de 760 défauts à corriger sur le nouveau pont Champlain

Même si le nouveau pont Samuel-De Champlain est ouvert depuis un peu plus d’un mois, les travaux ne sont pas réellement terminés.

TVA Nouvelles a appris qu’il reste plus de 760 défauts à corriger, et une dizaine de ces avis de non-conformité sont qualifiés de «majeurs». En milieu de journée dimanche, le Consortium Signature sur le Saint-Laurent ne nous avait pas explicité ce qu’impliquait le terme «majeur» dans cette situation.

Pour ce qui est des avis mineurs, il peut s’agir de peinture écaillée, d’égratignures sur des pièces importantes du pont, par exemple.

L’ingénieur Normand Tétreault, qui œuvre chez Soconex, a suivi de près l’ouverture du nouveau pont. Il relativise le nombre d’avis de non-conformité, qui peut sembler élevé à première vue.

«C’est un dossier qui a duré plusieurs années, environ 42 mois. C’est normal, estime-t-il. Pourquoi on a des déficiences comme ça qui sont notées, c’est pour assurer la qualité, la durée de vie de l’ouvrage. On veut que le moindre des petits points qui ont été prévus dans les plans et devis, lors de la conception, soit respecté en tout point pour s’assurer qu’on aille la durée de vie de 125 ans.»

Et le nombre de défauts à corriger pourrait continuer de croître au cours des prochains mois, jusqu’à la livraison finale. «Il va probablement y avoir encore des déficiences, parce qu’il y a encore des travaux», soulève M. Tétreault.

L’ingénieur souligne qu’il reste des «centaines de mètres cubes de béton à couler», comme les parapets de chaque côté de la section du REM sur le pont, n’ont pas encore été installés.

Démolition de l’ancien pont

Par ailleurs, les trois consortiums qualifiés pour la démolition de l’ancien lien Montréal-Rive-Sud ont été annoncés. Il s’agit du Groupe Champlain Héritage, de Kiewit Cie et de Nouvel Horizon St-Laurent.

Selon les prévisions, ce chantier durera deux à trois ans et coûtera environ 400 millions de dollars.

L’entrepreneur choisi devrait être annoncé en 2020.

Ancien pont Champlain

250 000 tonnes de béton

25 000 tonnes d’acier

12 000 tonnes d’asphalte

-D'après les informations d'Andy St-André