Un film inspiré par... Céline!

Céline Dion se retrouve au cœur du scénario d’un nouveau film français. La comédie J’irai où tu iras raconte le voyage en auto de deux sœurs vers Paris, où l’une d’entre elles doit passer une audition pour devenir choriste de l’artiste québécoise.

Mettant en vedette Géraldine Nakache (Tout ce qui brille, Nous York), qui porte également les chapeaux de réalisatrice et d’auteure, ce road movie prendra l’affiche dans l’Hexagone le 2 octobre. Patrick Timsit (L’emmerdeur) et Leïla Bekhti (Le grand bain, Un prophète) y tiennent également des premiers rôles.

Dans un documentaire

J’irai où tu iras s’ajoute à une liste croissante d’œuvres cinématographiques associées à Céline Dion. Plus tôt cette semaine, on apprenait que l’artiste de 51 ans avait participé au tournage d’un documentaire sur David Foster. Le réalisateur et compositeur canadien est derrière quelques-uns des plus grands succès anglophones de l’étoile de Charlemagne, comme All By Myself, The Power of Love, Because You Loved Me et The Prayer.