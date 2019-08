Un nouveau champion à Trois-Rivières

Le premier week-end de course a été rempli d'action au Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), alors que des milliers de spectateurs ont assisté au sacre du Norvégien Andreas Bakkerud, dimanche, lors de l’épreuve canadienne du Championnat du monde de rallycross.

Le nouveau champion a été couronné à la suite d’une finale enlevante, où deux des six pilotes en piste n’ont pas été en mesure de terminer la course en raison d’une perte de contrôle et d’accrochages. Bakkerud, l’un des grands favoris de la foule au GP3R, a ainsi mis fin à une disette de 981 jours.

Provisoirement au deuxième rang après la première journée, le vainqueur s’est classé deuxième lors de la deuxième manche qualificative, avant de terminer en 11e place après un accrochage en Q4, ce qui ne l’a pas empêché de se classer en première ligne pour sa demi-finale. Bakkerud a été parfait au cours de l’après-midi, remportant sa demi-finale, puis prenant les commandes de la finale dès le premier virage.

Le pilote du Monster Energy RX Cartel a ainsi relancé de la plus belle des manières sa lutte au championnat, alors que les frères Timmy et Kevin Hansen ont eu leur lot de difficultés tout au long de la fin de semaine. Le premier a été écarté des demi-finales, alors que le second a été disqualifié de la finale pour une manœuvre jugée trop agressive par les commissaires.

Derrière Bakkerud, le pilote Janis Baumanis a réalisé son meilleur résultat en carrière en Championnat du monde de rallycross en terminant sur la deuxième marche du podium. Le Russe Timur Timerzynaov, qui a connu un excellent départ en finale, a complété le podium.

Avec la disqualification de Kevin Hansen, le Français Guerlain Chicherit a terminé au quatrième rang, suivi d’Anton Marklund, qui n’a pas pu terminer la course à la suite du contact avec Hansen.

Une troisième place pour Camirand

Le pilote québécois Marc-Antoine Camirand a eu plus de difficulté lors de la finale d’une nouvelle série : les Camionettes MxGregor hors-piste. Le pilote de St-Léonard-d’Aston, qui cumule le plus grand nombre de victoires au Grand Prix de Trois-Rivières, a terminé au troisième rang dimanche. Il sera de retour sur le circuit le week-end prochain aux côtés de nombreux pilotes québécois, dont les frères Dumoulin, Alexandre Tagliani et Andrew Ranger pour la série NASCAR Pinty’s.

Un jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce participera également à la série. Raphaël Lessard, âgé de 18 ans, en sera à sa deuxième participation dans la série NASCAR Pinty’s cette année.