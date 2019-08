Violent incendie à Montréal

Un important incendie s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche à Montréal, dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Selon les pompiers, l’incendie s'est déclaré vers 1 h 30 sur la rue Marin, à proximité de la rue Saint-Jacques dans un bâtiment résidentiel de trois étages.

L’alerte générale a tout de suite été déclenchée, puisque le feu s’est propagé aux bâtiments alentour.

Au total, neuf adresses sont touchées par des mesures d’évacuation.

Les effectifs sur place sont importants : 130 pompiers et 54 camions tentent encore de contrôler le feu tôt en matinée.

L’origine de l’incendie est inconnue.

Aucun blessé n’est a répertorié parmi les évacués. Les pompiers sont dans l’incapacité de dire si des personnes se trouvaient à l’intérieur des bâtiments au moment de l’embrassement.

Un large périmètre est fermé à la circulation. L'avenue Atwater est fermée entre la rue Saint-Antoine et l'avenue Lionel-Groulx et la rue Saint-Jacques entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater.