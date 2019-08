Fierté Montréal: La diversité et les artistes d’ici en valeur

Les artistes d’ici seront à l’honneur cette année au festival Fierté Montréal alors qu’Ariane Moffatt ouvrira l’événement ce vendredi lors d’un spectacle gratuit sur la scène extérieure du parc des Faubourgs.

Parmi les talents près de chez nous, Safia Nolin, Debbie Lynch White, Roxane Bruneau, Claude Dubois et Fanny Bloom seront quelques-unes des têtes d’affiche de la programmation du festival. La performance d’Ariane Moffatt sera également précédée d’une cérémonie d’ouverture sous le thème de la réconciliation autochtone.

Les artistes provenant de l’international auront eux aussi leur place. Fierté Montréal pourra notamment compter sur la présence de Ciara, Steve Grand, Brian Justin Crum et Janice Robinson.

Diversité

C’est dans une ambiance festive et colorée, au dernier étage du Fairmount Le Reine Elizabeth, que Fierté Montréal, représentant le plus grand rassemblement des communautés provenant de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie, a lancé officiellement les festivités.

Se déroulant du 8 au 18 août, le festival proposera cette année plus de 225 artistes, 250 activités et 20 spectacles gratuits. Enfin, pour clore les célébrations, le traditionnel défilé de la Fierté gaie aura lieu à partir de 13 h le dimanche 18 août et se tiendra tout au long du boulevard René-Lévesque, entre les rues Metcalfe et Alexandre-DeSève.