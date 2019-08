Il tente de s’évader de prison en se faisant passer pour sa fille

Un trafiquant de drogue brésilien condamné à une peine de prison à vie a tenté de sortir de prison en se faisant passer pour sa fille de 19 ans. Son subterfuge a toutefois été déjoué par les autorités la fin de semaine dernière.

Emprisonné à Rio de Janeiro, Clauvino da Silva a reçu la visite de sa fille et a voulu prendre sa place à la sortie. Pour ce faire, il a revêtu un masque en silicone, une perruque et une paire de lunettes, en plus de porter des vêtements appartenant à sa fille. Cependant, au moment de sortir, sa nervosité l’aurait trahi.

Les autorités pénitentiaires ont diffusé sur le web une vidéo du prisonnier au moment où il a retiré son déguisement, morceau par morceau. Torse nu devant la caméra, il confirme finalement son identité.

Tout porte à croire que sa fille devait rester à sa place derrière lui. Il est possible que d’autres personnes lui aient apporté les éléments de son costume sur une période indéterminée. Une enquête est en cours pour connaître les détails du plan d’évasion. Le prisonnier de 42 ans a également été transféré dans une prison à sécurité maximale.

Da Silva a été condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 73 ans pour trafic de drogue, selon les informations rapportées par BBC News. Il avait déjà tenté de s’évader en 2013 au sein d’un groupe de prisonniers qui avaient accédé aux égouts avant d’être capturés.