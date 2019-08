La série «One-mini-show» s'ajoute au ComediHa! Fest Québec

Le ComediHa! Fest Québec gonfle sa 20e édition avec une nouvelle série d’humour. Fruit d’une collaboration avec le Club illico, le «One-mini-show» a été ajouté à la programmation de l’événement qui s’amorcera mercredi dans la Vieille Capitale.

Martin Vachon, Silvi Tourigny et Mathieu Cyr présenteront leurs meilleurs numéros en solo samedi soir, au Théâtre Petit Champlain. Deux jours plus tard, Franky, Pierre-Luc Pomerleau et Mélanie Ghanimé les imiteront dans la même salle. Ces prestations seront subséquemment relayées par Club illico.

Ceux et celles qui n’ont pas les lunettes laissez-passer du festival peuvent réserver des billets au ComediHaFest.com.

Du 7 au 18 août, le ComediHa! Fest Québec se déploiera sur les scènes de quelque 20 lieux de la ville. La programmation proposera plus de 350 spectacles d’humour et activités pendant 12 jours.