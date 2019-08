Le maire de Toronto appelle à bannir les armes de poing après une vague de violence

Le maire de Toronto, John Tory, a, de nouveau, appelé au bannissement des armes de poing et autres fusils d'assaut, lundi, au lendemain d'une longue fin de semaine sanglante dans la métropole, ainsi qu'aux États-Unis.

Au cours de la dernière longue fin de semaine – lundi étant un jour férié en Ontario –, la police de Toronto a répondu à 12 appels pour des coups de feu. Ces événements ont fait un total de 15 blessés et ont amené le chef de la police à réagir

«Il y a 13 personnes qui ont été atteintes par balle dans la ville. [...] Ça me préoccupe et je peux vous dire qu’on va déployer des ressources additionnelles dans des secteurs précis», a affirmé Mark Saunders lors d'un point de presse lundi, peu avant une nouvelle fusillade qui a fait deux blessés en fin d'après-midi.

Parmi ces événements, un tireur a ouvert le feu dans une boite de nuit du secteur de North York, dans la nuit de dimanche à lundi, faisant cinq blessés. «Je trouve cet événement très inquiétant. «Je trouve préoccupant qu'on ait une centaine de personnes et que quelqu'un soit assez audacieux pour sortir une arme et se mettre à tirer», a déploré le chef Saunders, qui appelait les témoins à collaborer avec la police pour démystifier cette affaire, le suspect ayant pris le large.

Contrôle

Le maire John Tory a aussi fait part de ses préoccupations. «La violence par arme à feu que nous avons eue ces derniers jours est absolument inacceptable», a-t-il dénoncé dans une série de messages publiés sur son compte Twitter.

«Je demeure résolument convaincu qu'un bannissement des armes de poing nous aiderait à faire face à la violence par arme à feu vécu par notre ville et ses environs», a-t-il poursuivi, en rappelant que le conseil de ville de Toronto a adopté une motion l'été dernier, après la fusillade de l'avenue Danforth, pour réclamer que le gouvernement fédéral étudie la question. La Ville de Montréal avait adopté une motion similaire en août 2018.

M. Tory a aussi appelé à mieux appuyer la police, à modifier les conditions de libérations sous caution et à investir dans la jeunesse. «Toutes ces initiatives sont nécessaires pour mettre fin à la prolifération des armes, pour aider la police à saisir les armes illégales et arrêter ceux qui les possèdent et pour s'attaquer à la racine du problème des gangs de rue», estime le maire.

Depuis le début de l'année, 34 meurtres ont été commis dans la Ville Reine, dont 18 à l'aide d'une arme à feu. En comparaison, on dénombre neuf homicides à ce jour à Montréal en 2019.

L'an dernier, Toronto a connu un triste record de 96 homicides sur son territoire, soit un nombre plus élevé que dans l'ensemble du Québec, où 87 meurtres ont été dénombrés, selon une compilation du «Journal de Montréal». Du nombre, 32 avaient été commis à Montréal.