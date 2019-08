Les Montréalais ont rendez-vous avec The Lumineers en mars 2020

Les Américains de The Lumineers ont rendez-vous avec leurs admirateurs montréalais à la fin de l’hiver. La formation donnera un concert le 6 mars 2020 au Centre Bell dans le cadre de sa prochaine tournée nord-américaine.

Les billets seront mis en vente le 16 août à 10 h (evenko.ca). Le spectacle de Montréal a été inséré entre ceux prévus à Toronto (4 mars) et Ottawa (7 mars).

Le quintette folk, qui s’est fait connaître grâce à son succès «Ho Hey», en profitera pour faire entendre des chansons de son troisième album, «III», attendu le 13 septembre. Les pièces «Gloria» et «Leader Of The Landslide» ont déjà été dévoilées.

La première partie de la soirée qui aura lieu à Montréal sera assurée par le groupe américain Mt. Joy.

De février à juin 2020, les musiciens de The Lumineers ont quelque 30 dates réservées pour des prestations en sol nord-américain.