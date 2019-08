Les produits agricoles américains visés par des représailles chinoises

Les entreprises chinoises ont cessé d'acheter des produits agricoles américains, a annoncé lundi l'agence officielle Chine nouvelle, une décision qui fait suite à la menace de Donald Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires à la quasi-totalité des importations chinoises à compter du 1er septembre.

À LIRE ÉGALEMENT

La Chine « n'écarte pas temporairement la possibilité d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les produits agricoles américains pour les transactions conclues après le 3 août, et les compagnies chinoises concernées ont cessé d'acheter des produits agricoles américains », a rapporté Chine nouvelle, citant le ministre du Commerce et la Commission nationale du développement et des réformes.

L'agence n'a pas donné plus de détail.

L'information a été publiée après que la devise chinoise a dévissé face au billet vert, alimentant les spéculations sur un geste délibéré de Pékin pour soutenir ses exportations. Vers 12 h 45, elle valait 7,05 yuans pour un dollar, après avoir franchi plus tôt dans la journée pour la première fois depuis neuf ans le seuil symbolique des 7 yuans.

Le président américain Donald Trump a relancé par un tweet jeudi la guerre commerciale contre Pékin en annonçant son intention d'imposer des droits de douane supplémentaires à la quasi-totalité des importations chinoises, à compter du 1er septembre.

La veille, les négociateurs américains et chinois avaient conclu un nouveau round de discussions à Shanghai pour tenter de mettre fin à cette guerre commerciale qui dure depuis un an environ, des discussions polies, mais sans grand progrès. Ils devaient se revoir en septembre.

Avec les 10 % supplémentaires de droits de douane que Donald Trump menace d'imposer à partir du 1er septembre sur un certain nombre d'importations chinoises, ce serait la totalité des quelque 550 milliards de dollars de marchandises entrant aux États-Unis en provenance de Chine qui subirait une hausse des taxes.