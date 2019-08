L’OSM en mode «Virée classique»

Afin de donner corps à 31 concerts en salle, ainsi qu’à plusieurs prestations et activités gratuites, 500 artistes se relaieront pour la Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) qui se tiendra de mercredi à dimanche.

La 8e édition du festival de musique classique proposera des œuvres de 45 à 60 minutes qu’il sera possible d’apprécier à partir de 10 $ par personne, mais aussi d’écouter de la musique et de prendre part à des activités sans frais telles que des ateliers participatifs ou encore le visionnement de films musicaux.

Le premier coup de baguette sera donné par maestro Kent Nagano mercredi à 20 h, en compagnie de quatre solistes et plus de 400 choristes, sur l’Esplanade du Parc olympique, lors d’un grand rassemblement en plein air. La soirée sera consacrée au «Requiem» de Verdi.

Le directeur musical de l’OSM – qui quittera son poste en 2020 – sera aussi en vedette de la collaboration «Légende et poésie avec Marc Hervieux et Kent Nagano». Le 9 août, à la Maison symphonique de Montréal, le ténor posera sa voix sur «Les illuminations» de Britten alors que le chef d’orchestre s’intéressera à des extraits des suites 1 et 2 du drame «Peer Grynt».

Pour les billets et la programmation de la Virée classique: osm.ca.