22 millions $ amassés grâce aux radars photo

Le montant des contraventions perçues à l'aide des radars photo disséminés sur les routes du Québec a explosé en 2019.

Du 1er janvier au 31 juillet, les radars ont rapporté plus de 22 millions $ au gouvernement. Il s'agit d'un montant inégalé pour la même période, lors des quatre dernières années.

Parmi les radars photo de la grande région de Québec, le plus lucratif se situe à l’angle du boulevard Charest-Ouest et de l’avenue Saint-Sacrement. En 7 mois, il a permis de distribuer plus de 19 000 contraventions, ce qui représente plus de 2,2 millions $.

Cette augmentation s'explique par les mesures mises de l'avant par le ministère des Transports afin d'éviter que se répète le scénario de l'arrêt Cimon de 2016. Des changements aux codes de la sécurité routière et des changements législatifs en vigueur depuis le printemps 2018 ont permis de l'outrepasser.

«De plus en plus de gens ont été engagés pour traiter l’information manuellement. Maintenant, tout ça est informatisé, optimal et efficace», a expliqué Gilles Payer, porte-parole au Ministère des Transports du Québec.

«En même temps, le message est là: il faut lever le pied, ralentir. La vitesse, ça tue des gens sur les routes», a ajouté Pierre-Olivier Fortin, porte-parole chez CAA-Québec.

CAA-Québec assure que l'argent de ces contraventions est réinvesti dans des projets en sécurité routière.

«On commence à avoir les fruits du programme de radars photo, on commence à voir ces projets-là. Et ça va également à l’aide aux victimes d’accidents de la route», a souligné M. Fortin.