Chasse à l'homme: la GRC a trouvé des objets liés aux suspects

«Plusieurs objets» liés aux deux suspects des trois meurtres commis à la mi-juillet en Colombie-Britannique ont été découverts sur le rivage du fleuve Nelson, a révélé la Gendarmerie royale du Canada (GRC), mardi après-midi.

Au cours de la dernière fin de semaine, la GRC avait déjà annoncé avoir découvert une chaloupe en aluminium lourdement endommagée. Une équipe de plongeurs avait été déployée dans la foulée pour sonder les environs.

Ces recherches, menées à environ 9 kilomètres d’où a été retrouvé le véhicule incendié des suspects à Gillam, le 22 juillet dernier, ont permis de découvrir des articles «directement liés aux suspects», a renchéri la GRC mardi. La police fédérale n’a toutefois pas donné d’inventaire de ces objets «afin d'assurer l'intégrité de l'enquête».

«Le 4 août 2019, l'Équipe de récupération sous-marine a effectué des recherches sous-marines approfondies dans un rayon d'environ 29 mètres de l'endroit où l'embarcation a été trouvée», a expliqué la police, en précisant qu’aucun autre article n’a été découvert.

Par ailleurs, la police a retiré son barrage sur la route 290, la seule qui mène à Gillam, dans la foulée du retrait annoncé d’une bonne partie de ses effectifs déployés dans la région.

Depuis maintenant deux semaines, la GRC mène une traque sans relâche pour tenter de retrouver Kam McLeod, 18 ans, et Bryer Schmegelsky, 19 ans. Ces deux jeunes hommes sont accusés d’avoir tué Leonard Dyck, un chargé de cours retraité de l'Université de la Colombie-Britannique, retrouvé mort le 19 juillet sur le bord d’une route du nord de la Colombie-Britannique.

Ils sont aussi les principaux suspects des meurtres de Lucas Fowler, un Australien de 23 ans, et de sa petite amie Chynna Deese, une Américaine de 24 ans, abattus le 15 juillet au nord de la province du Pacifique, près de la frontière avec le Yukon.

Les deux suspects ont été vus pour la dernière fois dans le nord du Manitoba, près de Gillam. La GRC est convaincue que les deux fugitifs ont pris la fuite dans les terres inhospitalières et sauvages des environs, mais une vaste chasse à l’homme, impliquant l’analyse de plus de 270 indices et la visite de plus de 500 habitations en tout genre, n’a pas permis de les localiser.