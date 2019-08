Direction du PQ: Véronique Hivon ne sera pas candidate

Véronique Hivon a pris sa décision : elle ne briguera pas la direction du Parti québécois.

La députée péquiste soutient que son choix a été strictement guidé par des motifs d’ordre familial.

«Je vis le moment où ma famille a le plus besoin de moi depuis que je suis en politique et où j’ai le plus besoin d’être là pour elle», a-t-elle expliqué mardi sur son compte Facebook.

«L’idée de relever simultanément, a-t-elle ajouté, le défi qui requiert le plus grand niveau d’engagement en politique et de faire coexister ces deux 'niveaux de défis' d’intensité supérieure, à la fois personnels et politiques, n’est tout simplement pas envisageable pour moi.»

La députée, qui représente la circoncription de Joliette, souligne que c’est la seule décision qu’elle pouvait prendre «en toute sérénité».

Mme Hivon soutient avoir préféré ne pas tarder avant de faire part de ses intentions.

«Même si la course n’aura pas lieu avant 2020, je trouve important de donner l’heure juste à mes collègues et aux membres du Parti québécois. Cela m’apparaît d’autant plus important que je siège sur un comité de travail en préparation de ce congrès», écrit-elle sur Facebook.

Pour le moment, les candidats ne se bousculent pas pour prendre la place de Jean-François Lisée, qui a démissionné de son poste de chef à la suite des résultats des dernières élections provinciales en octobre 2018, marquées par un recul notable du PQ.

Mme Hivon note d’ailleurs que des défis importants attendent le prochain chef.

«Ce sera un défi énorme, mais extraordinaire à la fois de mener notre parti sur la voie du renouveau et de la reconnexion avec la population», a-t-elle expliqué.

Mme Hivon était en quelque sorte une étoile montante au sein du PQ. La dernière campagne électorale M. Lisée en avait fait sa cochef, voulant démontrer la nécessité de donner une place aux femmes à la tête des instances politiques.