Éric Lapointe doit annuler un autre spectacle

Pour la deuxième fois cet été, Éric Lapointe est contraint d’annuler un autre spectacle.

Après avoir dû se désister de la programmation de la Fête du Lac des Nations, à Sherbrooke, à la fin juillet, le chanteur doit maintenant renoncer à participer au Festival Osisko en lumière de Rouyn-Noranda, où il devait se produire en concert ce jeudi, 8 août.

Le groupe Les Trois Accords a accepté de le remplacer au pied levé.

Les organisateurs de l’événement ont émis un communiqué et relayé l’information sur les réseaux sociaux. On invoque une laryngite chronique, «une infection de la gorge qui revient régulièrement lorsqu’il sollicite ses cordes vocales de manière soutenue plus souvent qu’à l’habitude», dont souffrirait Lapointe, pour justifier l’annulation de celui-ci.

«La situation me désole beaucoup, je dois reposer ma voix le plus possible pour revenir en force», a commenté Éric Lapointe, en guise d’excuses à ses admirateurs de Rouyn-Noranda.

À Gatineau

Pour l’instant, les autres rendez-vous planifiés à la tournée d’Éric Lapointe demeurent inchangés. On apprenait d’ailleurs, mardi, que le rockeur sera de passage au Festival de montgolfières de Gatineau, le 1er septembre, pour célébrer comme il se doit ses 50 ans – qu’il atteindra officiellement le 28 septembre – sur scène, entouré d’amis comme Isabelle Boulay, Luce Dufault, Marc Hervieux, Mélissa Bédard, Rick Pagano, Stéphanie St-Jean et Normand Brathwaite et Mélissa Lavergne de «Belle et Bum», sous la direction de Julie Lamontagne, avec le guitariste des premiers jours d’Éric Lapointe, Stéphane Dufour.

La fête sera ensuite diffusée à la télévision, sur les ondes de Télé-Québec, le samedi 14 septembre, à 21 h. Le mois dernier, Lapointe avait causé un tabac sur les plaines d’Abraham, au Festival d’été de Québec, où il a livré le «show de sa vie», comme il s’est plu à le répéter, avec une multitude d’invités spéciaux.

En juillet 2018, Éric Lapointe avait aussi annulé un spectacle qu’il devait donner à Amos en raison d’une bactérie à la gorge. L’artiste avait alors même dû se rendre à l’hôpital pour traiter sa laryngite.