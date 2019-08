La prison pour un accusé de 18 ans après une violente agression

Le seul accusé d’âge adulte en lien avec la violente agression survenue la semaine dernière près du bar Le Dauphin, dans le quartier Saint-Roch, restera détenu pour la suite des procédures judiciaires en raison de son niveau de «dangerosité importante».

C’est ce qu’a tranché le juge Christian Boulet, lundi, au palais de justice de Québec, après qu’il eut notamment pu visionner l’intégralité de l’agression filmée par une caméra de surveillance à proximité du bar.

La séquence enregistrée peu avant 3 h mercredi dernier montre quatre individus, soit trois mineurs et Zachary Jenkins-Verret, 18 ans, alors qu’ils passent violemment à tabac un homme après une transaction infructueuse de cocaïne.

On y voit le quatuor s’en donner à cœur joie en rouant leur cible de coups de pied et de coups de poing, tandis que la victime ne fait qu’encaisser les chocs. Vers la moitié de la vidéo, la victime perd conscience sous les frappes répétées de ses assaillants, qui ne cessent pas pour autant.

À un certain moment, Jenkins-Verret vient carrément botter la tête de l’homme inconscient qui gît en pleine rue, ajoutant au «caractère violent, odieux et gratuit» de l’agression, selon le procureur de la Couronne Matthieu Rochette.

Plus de 30 coups

Dans la vidéo d’un peu plus de deux minutes, plus de 30 coups sont portés contre la victime, dont plusieurs après qu’il eut perdu conscience.

L’homme a subi de nombreuses blessures qui devront le mener à la salle d’opération, dont des fractures à deux côtes et au nez, une commotion cérébrale et plusieurs ecchymoses.

«La participation du prévenu est importante et dénote un degré de dangerosité importante», a lâché le juge Boulet, qualifiant la preuve de la Couronne de «forte et probante».

Le magistrat a accueilli la requête pour que Jenkins-Verret demeure détenu en attendant la suite des procédures, qui se poursuivront le 6 septembre.

Dans cette affaire, Jenkins-Verret fait face à des accusations de voies de fait grave et de vol qualifié, lui qui est reparti avec le cellulaire et plusieurs cartes appartenant à la victime. Malgré son jeune âge, l’accusé de 18 ans a une longue feuille de route en matière criminelle, incluant le vol qualifié, des menaces de mort et du harcèlement criminel. Il doit également comparaître le 20 août relativement à des accusations de nature sexuelle.