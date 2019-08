Les citoyens dénoncent le piteux état d’un édifice à Jonquière

Un édifice sur la rue Saint-Dominique à Jonquière se trouve dans un piteux état. En mars dernier, un restaurant de la bannière Dunn’s devait y ouvrir ses portes, mais depuis, le site a été complètement abandonné.

Des fenêtres sont cassées et barricadées par des planches de bois. On retrouve, sur l’ancienne terrasse, de la vitre, des bières et des verres cassés, ainsi que des tables brisées et renversées. Sur les murs, plusieurs graffitis ont été dessinés.

Le bâtiment aurait subi des dommages suite à un dégât d’eau en novembre 2018. Toutefois, l’intérieur n’est toujours pas rénové. Les murs ainsi que le plafond sont complètement détruits.

Les commerçants et les citoyens du secteur souhaitent que l’édifice soit entretenu le plus rapidement possible.

Le règlement municipal est pourtant clair. Un bâtiment doit être maintenu en bon état et être réparé au besoin, de manière à garantir son intégrité et sa sécurité en conformité des règlements et des lois.

Si aucun changement n’est apporté, des constats d’infractions pourraient bientôt être émis.

«Ultimement, on peut émettre des constats pour que les travaux soient faits. On peut même obliger les propriétaires à faire les travaux afin de respecter les règlements», confirme le conseiller municipal du secteur, Kevin Armstrong.

La Ville Saguenay entrera en contact avec le propriétaire de l’établissement dans les prochains jours afin de l’aviser des règlements et des mesures qu’il devra prendre.

La bannière Dunn’s confirme cependant que le propriétaire, David Ho, n’est plus franchisé depuis plusieurs mois et qu’aucun restaurant Dunn’s n’ouvrira au Saguenay-Lac-Saint-Jean.