Les Nord-Côtiers champions de l’achat en ligne

Les résultats d'une étude du Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organismes révèlent que la Côte-Nord possède la moyenne la plus élevée du panier mensuel d'achat en ligne au Québec.

Les Nord-Côtiers qui font leurs emplettes sur internet accumulent des factures deux fois plus élevées par mois que la moyenne provinciale.

Entre 2017 et 2018, le Centre de recherche a sondé chaque mois 1000 adultes de la province.

Leurs conclusions :

- En moyenne, les cyberacheteurs du Québec ont dépensé 293 $ par mois.

- Sur la Côte-Nord, c’est en moyenne 610 $ par mois pour la même période.

- Le nombre de cyberacheteurs a augmenté de 20 % en un an sur la Côte-Nord.

La distance et la variété de l’offre montrées du doigt

Selon les chercheurs, ces résultats s’expliqueraient par le fait que les Nord-Côtiers veulent éviter de faire de longues heures de route pour obtenir ce qu’ils veulent.

«Quand ils achètent en ligne, la plupart du temps, la livraison est gratuite. Mais nous autres, ici, il faut qu’on la paie la livraion», concède Fernand Lebrasseur, un employé de Sept-Îles Chasse & Pêche.

Parmi les autres explications possibles, il y a aussi le manque de variété dans les produits offerts.

«On ne peut pas non plus tout avoir en boutique. Il faut quand même faire un choix dans notre inventaire. Mais ça nous prend des clients pour avoir une plus grande surface, et un plus grand inventaire, donc c’est donnant-donnant», croit la propriétaire de la boutique Au petit Chaperon rouge, Katy Roy.