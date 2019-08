Luc Rabouin candidat à la mairie du Plateau-Mont-Royal

C'est Luc Rabouin, un directeur chez Desjardins, qui portera les couleurs de Projet Montréal lors de l’élection partielle qui visera à combler le poste de maire du Plateau-Mont-Royal laissé vacant par Luc Ferrandez.

M. Rabouin a remporté l’investiture mardi contre la seule autre candidate, Paule Genest. Mercredi, Luc Rabouin ira rencontrer des citoyens de l’arrondissement en compagnie de la mairesse de Montréal Valérie Plante, a indiqué le directeur des communications de Projet Montréal, Julien Acosta. L'élection partielle se tiendra le 6 octobre.

Environ 120 personnes ont voté, réunies en début de soirée dans l’auditorium de l’École nationale d’administration publique, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Les résultats détaillés du vote ne sont pas dévoilés par la formation politique, a expliqué M. Acosta.

M. Rabouin est directeur du développement stratégique à la Caisse d’économie solidaire Desjardins depuis trois ans. Il a aussi dirigé plusieurs organisations, dont le Centre d’écologie urbaine de Montréal durant six ans.

M. Rabouin s’est engagé à poursuivre la mise en place de la plateforme de Projet Montréal et le travail amorcé par l’ancien maire, Luc Ferrandez. La réduction et l’apaisement de la circulation, ainsi que le verdissement du quartier, sont ses priorités. Il souhaite aussi voir plus de logements sociaux et abordables dans le secteur.

«Je veux travailler personnellement sur la question du développement économique local, la protection des petites entreprises et des commerces sur notre territoire, a fait valoir M. Rabouin. Il y a un enjeu actuellement avec l’acquisition de propriétés par de grands propriétaires spéculateurs, qui doublent, triplent les loyers, qui mènent des commerces et des entreprises à déménager ou fermer. Je pense qu’on doit réguler ça.»

Le poste de maire du Plateau-Mont-Royal a été laissé vacant par la démission de Luc Ferrandez en mai dernier. Le conseiller Alex Norris occupe de façon intérimaire cette fonction, et ce, jusqu’au premier conseil d’arrondissement suivant l’élection partielle. Tous deux avaient manifesté leur appui à M. Rabouin avant l’investiture.

«Luc Rabouin [...] s’est engagé à poursuivre la transformation environnementale et urbaine du Plateau Mont-Royal pour en faire un quartier vert et dynamique à échelle humaine», a souligné M. Ferrandez lundi, via Facebook. L’ancien élu n’était pas présent à l’assemblée d’investiture.

Ensemble Montréal présentera son candidat la semaine prochaine.