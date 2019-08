McDonald promet de mettre plus de sauce dans ses Big Mac

La chaine McDonald a promis, mardi, de gâter les amateurs de son célèbre hamburger Big Mac en le garnissant dorénavant d'une portion de sauce plus généreuse que par le passé.

Le géant de la restauration rapide a dévoilé cette mesure gastronomique, mardi, dans la foulée de l'annonce de divers changements dans ses recettes visant à redéfinir ses hamburgers «classiques».

Dans ce cadre de ces modifications, McDonald Canada assure aussi qu'elle a changé la façon de conserver ses légumes pour qu'ils demeurent plus croquants, qu'elle fait maintenant cuire moins de boulettes de bœuf à la fois pour en conserver la chaleur et le jus et qu'elle a changé sa recette de pain pour qu'il demeure plus chaud.

«Nous apportons de petits changements à nos hamburgers qui, combinés, font une grande différence en matière de goût pour nos clients», a expliqué Nicola Pitman, directrice en chef de l'Innovation et de la Gestion du menu pour McDonald's du Canada.

Pour marquer le coup, la chaine offrira son Big Mac au prix de 3 $, du 13 au 19 août, partout au pays.

Par ailleurs, McDonald a affirmé, en entrevue avec le «Financial Post», qu'elle n'a pas l'intention d'offrir prochainement des options de viande végétales dans ses restaurants. La chaine laisserait ainsi le champ libre à plusieurs de ses rivaux, comme Tim Hortons ou A&W, qui proposent de plus en plus de sandwichs à base de plantes.