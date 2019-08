Panique dans une cabine remplie de fumée

Les passagers d’un vol de la compagnie aérienne British Airways qui reliait Londres à Valence, en Espagne, ont vécu une expérience terrifiante lundi lorsque la cabine de l’appareil s’est remplie de fumée avant l’atterrissage. Au sol, l’avion a été évacué d’urgence.

Une passagère a dit à la chaîne d’information CNN que la fumée était épaisse et avait une odeur «métallique et chimique». Les occupants de l’appareil se couvraient le visage avec des vêtements et comprenaient mal pourquoi les masques à oxygène n’étaient pas relâchés.

«Les passagers commençaient à crier qu’ils ne pouvaient pas respirer», a-t-elle affirmé.

Questionnée par CNN, British Airways a expliqué que l’incident a été causé par un problème technique. La compagnie a également indiqué que les masques à oxygène n’étaient utilisés qu’en cas de dépressurisation de l’appareil.

Lucy Brown a ajouté que le système de communication dans l’appareil ne fonctionnait pas lors des 15 minutes précédent l’ouverture des sorties d’urgence, laissant les passagers sans informations.

Aucun occupant de l’appareil n’a été blessé. Trois personnes ont été conduites à l’hôpital par précaution, mais ont rapidement obtenu leur congé.