Tous les épisodes de certaines de vos émissions préférées sur TVA.ca

La rentrée automnale de TVA approche à grands pas, avec son lot de nouveautés et de retours. Mais il reste suffisamment de jours pour rattraper le temps perdu et apprécier en rafale certaines émissions.

C'est le cas du docu-réalité «Un zoo pas comme les autres», le drame «L'heure bleue» et la comédie «Les invisibles» toutes offertes dans leur intégralité sur TVA.ca.

Jusqu'au 8 septembre, il est donc possible d'apprécier l'incursion dans le Miller Zoo (videos.tva.ca/page/unzoopascommelesautres), la relation complexe entre Benoît Gouin et Céline Bonnier (videos.tva.ca/page/heurebleue) et les cas loufoques auxquels sont confrontés quatre agents d'artistes (videos.tva.ca/page/lesinvisibles).

La deuxième saison d'«Un zoo pas comme les autres» s'amorcera le 9 septembre, la quatrième de «L'heure bleue» sera dévoilée le 10 septembre alors que la deuxième moitié des «Invisibles»sera proposée à compter du lendemain.

Ces trois productions ne sont qu'une poignée de titres dont l'aventure se poursuivra en septembre, comme le téléroman «L'Échappée» et la compétition «Révolution». La série dramatique «Alerte Amber» et le rendez-vous amoureux «Si on s'aimait» font partie des nouveautés attendues à TVA.