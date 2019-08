Une famille dénonce le manque de personnel dans un CHSLD de Farnham

Les proches d’un quinquagénaire hébergé dans un CHSLD de Farnham dénoncent les traitements qu'il reçoit.

La vie de Pierre Harbec a basculé le 10 octobre 2017. À 49 ans, il a subi un traumatisme crânien sévère dans un accident de la route.

Après des semaines dans un centre de réadaptation, M. Harbec est transféré dans un CHSLD.

Sa sœur Marie-France dit avoir de multiples rôles quand elle le visite au CHSLD de Farnham. Celui de soeur, d'aidante naturelle ou même de préposée.

«Une visite à mon frère, ce n’est pas rendre visite à mon frère. Les soins de nez, les soins de bouche, les oreilles, laver à la débarbouillette», énumère-t-elle.

Aux dires de la famille, l'homme de 51 ans dépérit. «Ses gencives rouges et tout, et tout. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y n'y a eu aucun grand bain et aucun lavage de cheveux. Puis ça, ça a duré un bon deux semaines», poursuit Mme Harbec.

Au CIUSS de l'Estrie - CHUS, on confirme qu'effectivement, il y a un problème au niveau de la main-d'oeuvre au CHSLD de Farnham. On ajoute qu'un plan de contingence a été développé afin de prévoir la répartition des tâches.

Mais selon les proches, trop peu est fait et les conséquences sont nombreuses. Parmi les constats, les orthèses ne sont pas toujours portées selon les directives des spécialistes. M. Harbec a également été contraint de manquer des rendez-vous médicaux, faute de personnel.

La famille ne veut pas blâmer les employés. Elle pense que M. Harbec bénéficierait d'être logé dans une résidence avec plus de services.