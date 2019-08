Vidéotron et Desjardins parmi les 25 meilleurs employeurs au Canada

Les entreprises québécoises Vidéotron et Desjardins se sont illustrées dans le palmarès des 25 meilleurs employeurs au Canada, dévoilé mardi par le site Indeed, en décrochant respectivement la 7e et la 9e position.

C’est d’ailleurs la première fois que Vidéotron fait partie du palmarès national. L’entreprise québécoise s’était glissée au premier rang du palmarès Indeed des meilleurs employeurs au Québec, publié en mai dernier.

La première place du classement national appartient au chef de file de l’industrie du sport et du divertissement Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), suivie de la chaîne d'hôtels Fairmont Hotels & Resorts et de la Banque Toronto-Dominion (TD).

Deux des plus grandes banques du Canada figurent également au palmarès, soit la Banque Royale et la CIBC, qui se classent respectivement au 8e et au 6e rang.

Outre Vidéotron et Desjardins, le Québec est représenté dans ce palmarès par la Banque nationale (14e) et Ultramar (22e), dont les sièges sociaux sont situés à Montréal.

Le classement est déterminé selon l’expérience globale vécue par les employés d’après des millions d’évaluations et avis publiés entre juin 2017 et juin 2019 sur les pages entreprises du site d’emploi Indeed.

«Que nous soyons à la recherche d’un emploi ou que nous soyons un employeur cherchant à se renseigner sur un compétiteur, nous avons tous déjà fait des recherches en ligne pour connaître l’avis des employés d’une entreprise donnée. Lors d’un récent sondage, 92% des chercheurs d’emploi ont affirmé que les renseignements sur la réputation d’un employeur étaient importants dans la considération d’un nouvel emploi», a souligné Jodi Kasten, directrice chez Indeed Canada dans un communiqué.

Les 25 employeurs préférés des Canadiens selon Indeed

1. Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE)

2. Fairmont Hotels & Resorts

3. Banque TD

4. Husky Energy

5. Ericsson

6. CIBC

7. Vidéotron

8. Banque Royale

9. Desjardins

10. Fluor Corp

11. Suncor

12. Deloitte

13. TELUS Communications

14. Banque Nationale

15. Intact

16. BMO Financial Group

17. Shaw Communications

18. GE Corporate

19. Ledcor

20. American Express

21. Apotex

22. Ultramar

23. Financière Sun Life

24. KPMG

25. Capital One