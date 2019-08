150 résidences pourraient être démolies à Sainte-Marie

Les inondations printanières auront changé à jamais le visage du centre-ville de Sainte-Marie, en Beauce, alors que plus d’une centaine de maisons pourraient tomber sous le pic des démolisseurs dans les prochains mois.

«On a connu un tsunami le 20 avril dernier quand on a eu l’inondation, mais cette semaine, le deuxième tsunami pour nous est plus émotif, parce que c’est l’entrée des pelles, des gens qui quittent leur résidence», a expliqué le maire Gaétan Vachon lors d’une conférence de presse organisée à l’hôtel de ville de Sainte-Marie, mercredi.

Au total, 80 résidences ont reçu l’autorisation de démolition de la municipalité, et entre «70 et 75» sont des démolitions «potentielles», selon le maire. Toutes ces propriétés sont situées dans une zone inondable, ce qui signifie que les propriétaires ne peuvent rénover ou rebâtir celles-ci.

Bien qu’attristé par ces démolitions, le maire indique qu’assurer et rebâtir ces maisons à proximité de la rivière Chaudière était une opération coûteuse. «Il faut être réaliste et arrêter de s’acharner et mettre des 100 000$ par année dans des résidences qui sont inondées, quand il n’y a plus rien à faire.»

La ministre des Affaires municipales et de l'habitation, Andrée Laforest, était en Beauce mercredi afin de rencontrer les municipalités touchées par les inondations printanières.

À cause des nouvelles règles de zonage, Sainte-Marie devra relocaliser son hôtel de ville, sa bibliothèque et sa caserne de pompiers. Les dommages causés par les inondations se chiffrent à un million de dollars seulement pour les infrastructures municipales. La municipalité envisage de développer de nouveaux terrains ailleurs sur son territoire.