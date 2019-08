45 000 personnes attendues au festival de l'Assomption

Quelques 45 000 visiteurs sont attendus à Trois-Rivières pour célébrer la 10e édition du festival de l’Assomption, un événement à la fois religieux, spirituel et culturel.

De nombreuses célébrations sont prévues du 7 au 15 août sous le thème «L’avenir entre nos mains». Messes, bénédiction des voitures du Grand Prix de Trois-Rivières, rencontres bibliques, vêpres et conférences sont proposées aux pèlerins venant du Québec et d’ailleurs.

Mercredi, 12 autobus sont arrivés au Sanctuaire pour la première journée du festival. Selon l'organisation, ce n'est qu'un début. On prévoit que l'achalandage atteindra son maximum dans la dernière fin de semaine de l'événement.

Au total, 110 employés s'assureront du bon déroulement du festival, avec l'aide de 120 bénévoles. «C'est un beau défi. On a beaucoup de bénévoles qui sont ici depuis des années déjà, on est comme une famille», mentionne Mgr Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire de Trois-Rivières et recteur du Sanctuaire.

Donald Adam est un habitué du festival. Il y participe depuis quelques années déjà: «Il y a plein de personnes qui viennent pour vivre leur foi, moi je vis la mienne à travers le bénévolat», dit-il.

Vent de jeunesse

En plus des célébrations religieuses, plusieurs spectacles de tous genres sont prévus tout au long du festival, ce qui permet d'attirer de plus jeunes familles. Des artistes chanteront sur la scène mobile dont Marie-Élaine Thibert qui sera sur scène le samedi 10 août.

«On veut accentuer le virage vers les gens qui ne sont pas des fervents catholiques, disons-le comme ça», explique Marc-André Pelletier, coordonnateur en communications et événements au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.

Les activités du festival ne perturbent pas les activités habituelles du Sanctuaire, qui accueille près de 430 000 visiteurs annuellement.