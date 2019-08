Couche-Tard pourrait mettre la main sur un détaillant de cannabis

Le géant québécois de l’industrie du dépanneur Couche-Tard se lie à un important détaillant de cannabis dans l’espoir de percer ce marché en croissance à travers l’Amérique du Nord.

Alimentation Couche-Tard a confirmé mercredi que l’une de ses filiales détiendra 9,9 % de l’entreprise canadienne Fire & Flower, une transaction de 26 millions $.

La multinationale québécoise a également indiqué qu’elle pourrait augmenter sa participation dans l’entreprise jusqu’à 50,1 %, de façon à en prendre éventuellement le contrôle.

«Nous sommes impatients de voir ce que nous pourrons accomplir de concert avec Fire & Flower, considérant nos projets d'expansion au Canada et d'augmentation de notre présence aux États Unis et ailleurs», a commenté le président et chef de la direction de Couche Tard, Brian Hannasch, par voie de communiqué.

Pour Fire & Flower, qui se concentre actuellement sur le commerce en ligne au Canada anglais, cette participation est une bonne nouvelle, considérant l’implantation de Couche-Tard aux États-Unis, où de plus en plus d’états permettent la vente de marijuana.

«Grâce à la conjugaison de l'expertise de Couche-Tard dans l'expansion des magasins de vente au détail et de l'expérience de vente au détail et de la plateforme numérique exclusive HifyreMC de Fire & Flower, notre société se trouve extrêmement bien positionnée pour tirer parti des nouveaux marchés du cannabis en émergence», a mentionné Trevor Fencott, chef de la direction de Fire & Flower.

Couche-Tard a cependant précisé que cette entente était risquée et que sa participation pourrait être moindre si les résultats ne sont pas ceux escomptés.