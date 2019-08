Le fédéral confirme une aide de 27,3 M$ pour les voies réservées de Lévis

Alors que la Ville de Québec attend toujours l’annonce officielle de l’aide fédérale pour son réseau structurant de transport en commun, le gouvernement Trudeau annonce sa participation financière de 27,3M$ au projet de Lévis.

Le ministre fédéral de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, la représentante du ministre des Transports François Bonnardel, la ministre responsable de la Chaudière-Appalaches, Marie-Ève Proulx, étaient présents aux côtés du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, pour confirmer le bouclage du financement du projet de 87,8 M$.

4,5 km de voies

Pour Lévis, qui a concocté son propre projet de transport collectif à la suite de sa défection du défunt projet de SRB, il s’agit d’aménager deux voies réservées aux autobus totalisant 4,5 km sur le boulevard Guillaume-Couture. Les voies s’inséreront dans les secteurs du pôle Desjardins et de l’approche des ponts. On prévoit élargir la chaussée, installer des stations de bus, modifier les trottoirs et ajouter des pistes cyclables, entre autres.

La somme de 87,8 M$ avait déjà été consentie par le gouvernement provincial, qui attendait cependant la participation du fédéral. Celle-ci est maintenant confirmée pour la somme de 27,3 M$. Le gouvernement du Québec déboursera 50 M$ et la Société de transport de Lévis (STLévis) ajoutera 10,6 M$.

Québec attend

De son côté, Québec attend toujours la confirmation officielle de l’aide fédérale de 800 M$ pour compléter le financement du réseau de transport structurant de 3,3 G$ qui comprend un tramway, un trambus et des voies réservées pour un total de 54 km. En principe, toutes les ficelles sont maintenant attachées, à la suite de l’entente qui est survenue au début de l’été avec la Ville de Montréal. Mais aucune annonce officielle en présence du ministre François-Philippe Champagne n’a encore eu lieu.

Après vérification auprès du cabinet du maire de Québec, on nous assure qu’on n’a pas encore reçu la confirmation écrite de la disponibilité des sommes. Cependant, selon les informations du Journal, les deux paliers de gouvernement se sont échangé des lettres pour confirmer le transfert d’une somme de 800 M$ à la Ville de Québec, réservée à l’origine pour la métropole.

En juin, la Ville de Montréal avait en effet consenti à laisser à Québec une partie des sommes qui lui étaient réservées dans l’enveloppe fédérale dédiée au transport collectif.

Le maire avait réagi alors avec prudence. «Rappelons que la Ville de Québec attend toujours une confirmation officielle du financement d’un montant de 800 M$ de la part des gouvernements provincial et fédéral», avait indiqué la Ville par voie de communiqué de presse.