Les Canadiens les plus riches auraient quand même aimé en avoir plus

Près de la moitié des Canadiens faisant partie d’un ménage à revenu élevé ne sont pas aussi riches qu’ils l’avaient anticipé, selon un récent sondage.

C’est le principal constat d’une enquête d’opinion menée par la firme Ipsos pour le compte de la Banque royale du Canada (RBC) auprès de Canadiens qui font partie d’un ménage gagnant au moins 100 000 $ par année.

Parmi les répondants qui disent ne pas être aussi prospères qu’ils espéraient à une étape de leur vie, 60 % ont cité la hausse du coût de la vie pour expliquer leur déception. À peine 28 % ont pointé un salaire plus bas que prévu.

«Quel que soit leur revenu, bon nombre de Canadiens sont loin de leurs objectifs, car une bonne partie des moyens traditionnels de constituer un patrimoine ont changé au fil des générations», a commenté Tony Maiorino, le chef Services de gestion de patrimoine à la RBC.

La plupart des Canadiens les plus favorisés ont en effet l’impression qu’il est plus difficile d’amasser un patrimoine aujourd’hui que cela l’était pour les générations précédentes. Ce constat est cependant particulièrement fort en Ontario et en Alberta, où environ 80 % des mieux nantis ont ce sentiment. Au Québec, ils sont seulement 66 % à partager cette opinion.

La Belle Province se démarque aussi lorsqu’on demande aux plus riches de la société quelle serait leur valeur nette idéale afin de se sentir réellement prospère. En moyenne, les Québécois l’estiment à un peu plus de 925 000 $. En Ontario, ce montant s'élève en moyenne à 1,5 million $.